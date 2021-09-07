Как правильно собирать грибы

Стратегия и тактика тихой охоты – чтобы сбор грибов приносил пользу и удовольствие.

Как нужно правильно собирать грибы в лесу / Фото: Коллаж: Сегодня

Осень – грибная пора. Так много вкусного можно из них приготовить! Но даже такое занятие, как прогулка в лес за грибами на свежем воздухе, имеет свои тонкости и хитрости. Чтобы прийти домой не с пустыми руками, получить массу удовольствия и собрать богатый урожай, читайте наши лайфхаки, как нужно собирать грибы.

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Разумеется, главное правило для начинающих грибников: прежде чем отправляться за грибами и собирать их для приготовления в пищу, нужно разобраться, какие из них – съедобные, а какие – ядовитые и опасные для жизни . Без этих знаний вы подвергаете себя и родных большой опасности, потому что случаев отравлений грибами очень много.

Как собирать грибы: лайфхаки

Лайфхак 1. Места

Как собирать грибы / Фото: Unsplash

Заранее зная, где растут грибы, вы быстрее наберете полную корзину. Если погода выдалась сырая и влажная, грибы выбирают более сухие места – на опушках, полянках, возвышенностях и пригорках, подальше от тенистых стволов деревьев. А вот в жаркую и сухую погоду грибы перебираются в тень деревьев, под еловые ветви, в густую траву, поближе к влаге.

Лайфхак 2. Время

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Как собирать грибы / Фото: Unsplash

Многие грибники начинают свою "охоту" как можно раньше, до восхода солнца, чтобы его лучи не ослепляли. Да и шансов первыми найти грибы гораздо больше, чем у любителей поспать.

Лайфхак 3. Скопления

Как собирать грибы / Фото: Pixabay

Найдя один гриб, полезно внимательно осмотреть места поблизости, потому что грибы, как правило, растут группами или целыми колониями, особенно грузди и рыжики.

Лайфхак 4. Извлечение

Как собирать грибы / Фото: Unsplash

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Тут мнения разделились. Одни грибники агитируют за срезание гриба, чтобы не повредить саму грибницу. Да и ножка гриба в этом случае будет чище. Другие предпочитают выкручивать грибы, чтобы не оставлять в земле значительную часть гриба на загнивание. В любом случае грибнице не вредит ни тот, ни другой способ. Так что извлекайте грибы, как вам удобнее.

Лайфхак 5. Корзина

Как собирать грибы / Фото: Unsplash

Собирая грибы, лучше их складывать в корзину шляпками вниз – так меньше повредится целостность гриба. А вот с длинными ножками (белые, подберезовики, подосиновики) удобнее класть боком.

Лайфхак 6. Очистка

Как собирать грибы / Фото: Unsplash

Чтобы облегчить дальнейшую переработку грибов, очищать их от земли и сора нужно уже на этапе сбора. Стряхните мусор руками или соскоблите ножом. Так собранные грибы меньше загрязнят друг друга в корзине.

Лайфхак 7. Сомнения

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Как собирать грибы / Фото: Unsplash

Если вы не уверены, съедобный гриб или ядовитый, не берите, но и не уничтожайте его. Возможно за вами пойдет более опытный грибник.

Лайфхак 8. Размеры

Как собирать грибы / Фото: Unsplash

Не берите слишком молодые и слишком старые грибы. Выбирайте золотую середину – средние и крупные здоровые грибы. Они должны быть без гнили и червоточин.

Лайфхак 9. Скорость

Как собирать грибы / Фото: Unsplash

Собрав грибы, старайтесь не держать их долго в ведре или корзине, а как можно быстрее переработать. Так у них будет меньше шансов испортиться, а у вас – больше возможности распознать плохой гриб.

Смотрите видео, как готовить грибовку с пенцаком:

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