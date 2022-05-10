Как и когда сажать картошку: советы дачникам

Главные правила посадки картофеля / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Как посадить картофель , чтобы собрать хороший урожай? Какие сроки высадки считаются оптимальными? Что сделать, чтобы изначально удачный сорт не перевелся? Как нужно ухаживать за рассадой? На эти и другие вопросы читайте ответы в нашей статье.

Где садить картофель

При посадке картошки обратите внимание на солнце . Желательно, чтобы грядки в течение всего дня находились не в тени, а на хорошо освещенном участке. Борозды лучше располагать по направлению с севера на юг.

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В какую почву садить картофель

Хорошая почва для картофеля / Фото: pixabay

Этот корнеплод предпочитает рыхлую, наполненную воздухом и хорошо прогреваемую солнцем почву . В то же время земля должна быть не пересушенной и в меру влажной. На легких супесях картофель лучше сажать с заглублением в борозды. На глинистом и черноземном грунте оптимален гребневой способ посадки или высокие, хорошо прогреваемые и вентилируемые грядки.

Условия севооборота

Следует соблюдать севооборот и периодически менять дислокацию картофеля на участке, чтобы обеспечить всем необходимым. Его хорошо высаживать после бахчевых, бобовых или листовых овощей, всех видов капусты. А вот после пасленовых – помидоров, перца или баклажанов картофель садить не стоит.

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Посадочный материал

Есть практика для посадки брать клубни от предыдущего урожая. Но имейте в виду, что сортовые свойства картофеля с каждым новым циклом ухудшаются. А потому для хорошего урожая вкусного и качественного картофеля важно обновлять посадочный материал через несколько лет, приобретая качественный сортовой картофель.

Как выбрать картофель для посадки

Картофель для посадки / Фото: pixabay

Для посадки годятся здоровые клубни среднего размера с чистой и гладкой кожурой, без гнили и следов поражения вредителями. Подозрительный картофель лучше не использовать, чтобы не заразить посадочный материал или землю. Можно высаживать клубни с толстыми, крепкими, короткими ростками. Крупные картофелины лучше разрезать ножом на несколько частей, чтобы на каждой было хотя бы два ростка.

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Когда садить картофель

Грунт должен хорошо прогреться , чтобы растения сразу пошли в рост. Оптимальная температура грунта – не менее 8°C. И в земле должно быть достаточно влаги для питания корней. Есть народная примета: садить картофель, когда начинает цвести бузина или черемуха, а также когда листья на березе достигают размеров монетки. Обычно ранние сорта садят в начале мая, а среднеспелые – в середине месяца.

Как садить картофель

Посадка картофеля / Фото: pinterest

Есть разные способы посадки картофеля:

Гладкий способ . Овощ садят, раскладывая картофелины в борозду. Расстояние между кустами должно быть 65-70 см, а междурядья лучше сделать широкими. Рыхлить междурядья и окучивать нужно через неделю после посадки.

. Овощ садят, раскладывая картофелины в борозду. Расстояние между кустами должно быть 65-70 см, а междурядья лучше сделать широкими. Рыхлить междурядья и окучивать нужно через неделю после посадки. Гребневой способ . Гребни нарезаются культиватором или мотоблоком. Картофель располагают на суглинистых почвах на 8 см, на супесчаных – на 11 см. Также во время посадки можно внести в каждую лунку горсть золы и суперфосфата, хорошо перемешав удобрения с почвой.

Окучивание и прополка картофеля

Окучивание картофеля / Фото: pinterest

По мере прорастания клубней, формирования куста картофель требует ухода. Корни должны быть в рыхлом, хорошо прогреваемом грунте с постоянным доступом воздуха. Появления ростков кусты нужно дважды прополоть от сорняков и окучить с интервалом в две недели. На каждый стебель нагребается горка земли, где растение пустит дополнительные корни, на которых завяжутся клубни.

Полив картофеля

Считается, что картофельные грядки при регулярных дождях не требуют полива. Но в засушливые периоды отсутствие воды может сократить урожай, особенно на песчаных и супесчаных почвах. Поливать картофель нужно хотя бы трижды за сезон: после появления ростков, в начале цветения и после него. На каждый куст должно быть не менее трех литров воды . А на следующий день после полива необходимо разрыхлить верхний слой земли, чтобы уменьшить испарение влаги.

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