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Как использовать молотый кофе: лайфхаки для тела, дома и дачи

12 июля, 19:40

Ольга Козачок

Не выбрасывайте: пока вы наслаждаетесь чашечкой ароматного натурального напитка, мы расскажем, что можно делать с молотым кофе после заваривания.

Как использовать молотый кофе / Фото: Сегодня

Кофе способен не только взбодрить и тонизировать, подарить наслаждения от своего аромата и вкуса. После использования по назначению остается еще кофейная гуща, которая также пригодится вам в быту и на огороде.

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Как использовать молотый кофе: лайфхаки

Как использовать молотый кофе

В парфюмерных магазинах не зря периодически предлагают понюхать кофе. Он способен перебивать запахи. Высушите кофейную гущу, поместите в баночку, сделайте в крышке отверстия и поставьте в холодильник. Кофе нейтрализует посторонние ароматы и впитывает неприятные запахи в холодильнике.

Как использовать молотый кофе

Запахи на руках также можно убрать с помощью кофе. Держите баночку с молотым кофе рядом с мойкой на кухне. И всякий раз, после того как поработали с луком, чесноком, селедкой и другими сильно пахнущими продуктами, потрите руки кофе, а затем помойте обычным способом.

Как использовать молотый кофе

Очищающие и питающие кофейные скрабы очень популярны благодаря своей эффективности и аромату. Кофеманы просто без ума от запаха и бархатной кожи, которая получается в результате процедуры.

Как использовать молотый кофе

Иногда после интенсивного использования на кухонной утвари образуется нагар, который сложно удалить обычными моющими средствами. Насыпьте на это место молотый кофе и хорошенько потрите, а затем смойте горячей водой. Имейте в виду, что этот способ не стоит использовать с посудой, которая не любит абразивную обработку.

Как использовать молотый кофе

Пошейте небольшие тканевые мешочки, украсьте на свое усмотрение и наполните их сухим молотым кофе. Такие миниатюрные ароматизаторы можно разложить в шкафу, на кухне, в коридоре, повесить в авто. Особенно они порадуют кофеманов.

Как использовать молотый кофе

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Кофе можно рисовать. Причем, картины получаются эффектными, бархатистыми и ароматными. Для начала нанесите контур будущего рисунка. Затем аккуратно намажьте его клеем, а сверху насыпьте высушенный молотый кофе. Когда основная масса приклеится, просто ссыпьте все лишнее.

Как использовать молотый кофе

Неприятный запах обуви, с которым бывает сложно бороться, уйдет гораздо легче после простой процедуры. Насыпьте сухую кофейную гущу в мешочек или носок и поместите на ночь внутрь кроссовок, ботинок или другой проблемной обуви. К утру кофе впитает запахи.

Как использовать молотый кофе

А вот комарам запах кофе совершенно не по душе. Так что, если вы хотите без проблем провести вечер на воздухе, возьмите с собой баночку молотого кофе и просто подожгите его. Заслышав запах кофейного дыма, насекомые улетят.

Как использовать молотый кофе

В кофе содержится множество полезных веществ не только для человека, но и для растений. Вместо того, чтобы выбросить кофейную гущу, вы можете найти ей достойное применение в саду, насыпав на клумбы в качестве удобрения. Особенно такая подкормка понравится растениям, которые любят кислую почву, например, азалии, камелии, гортензии, вечнозеленые виды.

Как использовать молотый кофе

В кофе содержится азот, который прекрасно работает в компостной яме, перерабатывая органические отходы для будущей подкормки растений. Насыпьте молотый кофе в яму и перемешайте.

Как использовать молотый кофе

Гуща после кофе – натуральный компонент, который в почве отлично отпугивает многочисленных вредителей: муравьев, улиток, слизней и других. К тому же кофе – хорошая натуральная подкормка для растений.

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