Как использовать молотый кофе: лайфхаки для тела, дома и дачи

Не выбрасывайте: пока вы наслаждаетесь чашечкой ароматного натурального напитка, мы расскажем, что можно делать с молотым кофе после заваривания.

Как использовать молотый кофе / Фото: Сегодня

Кофе способен не только взбодрить и тонизировать, подарить наслаждения от своего аромата и вкуса. После использования по назначению остается еще кофейная гуща, которая также пригодится вам в быту и на огороде.

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Как использовать молотый кофе: лайфхаки

Лайфхак 1. Запахи в холодильнике

Как использовать молотый кофе

В парфюмерных магазинах не зря периодически предлагают понюхать кофе. Он способен перебивать запахи. Высушите кофейную гущу, поместите в баночку, сделайте в крышке отверстия и поставьте в холодильник. Кофе нейтрализует посторонние ароматы и впитывает неприятные запахи в холодильнике.

Лайфхак 2. Запахи на руках

Как использовать молотый кофе

Запахи на руках также можно убрать с помощью кофе. Держите баночку с молотым кофе рядом с мойкой на кухне. И всякий раз, после того как поработали с луком, чесноком, селедкой и другими сильно пахнущими продуктами, потрите руки кофе, а затем помойте обычным способом.

Лайфхак 3. Скраб для тела

Как использовать молотый кофе

Очищающие и питающие кофейные скрабы очень популярны благодаря своей эффективности и аромату. Кофеманы просто без ума от запаха и бархатной кожи, которая получается в результате процедуры.

Лайфхак 4. Чистка посуды

Как использовать молотый кофе

Иногда после интенсивного использования на кухонной утвари образуется нагар, который сложно удалить обычными моющими средствами. Насыпьте на это место молотый кофе и хорошенько потрите, а затем смойте горячей водой. Имейте в виду, что этот способ не стоит использовать с посудой, которая не любит абразивную обработку.

Лайфхак 5. Ароматизатор

Как использовать молотый кофе

Пошейте небольшие тканевые мешочки, украсьте на свое усмотрение и наполните их сухим молотым кофе. Такие миниатюрные ароматизаторы можно разложить в шкафу, на кухне, в коридоре, повесить в авто. Особенно они порадуют кофеманов.

Лайфхак 6. Картина

Как использовать молотый кофе Реклама

Кофе можно рисовать. Причем, картины получаются эффектными, бархатистыми и ароматными. Для начала нанесите контур будущего рисунка. Затем аккуратно намажьте его клеем, а сверху насыпьте высушенный молотый кофе. Когда основная масса приклеится, просто ссыпьте все лишнее.

Лайфхак 7. Свежесть обуви

Как использовать молотый кофе

Неприятный запах обуви, с которым бывает сложно бороться, уйдет гораздо легче после простой процедуры. Насыпьте сухую кофейную гущу в мешочек или носок и поместите на ночь внутрь кроссовок, ботинок или другой проблемной обуви. К утру кофе впитает запахи.

Лайфхак 8. Борьба с вампирами

Как использовать молотый кофе

А вот комарам запах кофе совершенно не по душе. Так что, если вы хотите без проблем провести вечер на воздухе, возьмите с собой баночку молотого кофе и просто подожгите его. Заслышав запах кофейного дыма, насекомые улетят.

Лайфхак 9. Удобрение для растений

Как использовать молотый кофе

В кофе содержится множество полезных веществ не только для человека, но и для растений. Вместо того, чтобы выбросить кофейную гущу, вы можете найти ей достойное применение в саду, насыпав на клумбы в качестве удобрения. Особенно такая подкормка понравится растениям, которые любят кислую почву, например, азалии, камелии, гортензии, вечнозеленые виды.

Лайфхак 10. Компонент для компоста

Как использовать молотый кофе

В кофе содержится азот, который прекрасно работает в компостной яме, перерабатывая органические отходы для будущей подкормки растений. Насыпьте молотый кофе в яму и перемешайте.

Лайфхак 11. Борьба с вредителями

Как использовать молотый кофе

Гуща после кофе – натуральный компонент, который в почве отлично отпугивает многочисленных вредителей: муравьев, улиток, слизней и других. К тому же кофе – хорошая натуральная подкормка для растений.

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