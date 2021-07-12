Як використовувати мелену каву: лайфхаки для тіла, будинку і дачі

Як використовувати мелену каву / Фото: Сьогодні
Кава здатна не тільки підбадьорити і тонізувати, подарувати насолоду від свого аромату і смаку. Після використання за призначенням залишається ще кавова гуща, яка також стане в нагоді вам у побуті і на городі.
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Як використовувати мелену каву: лайфхаки
- Лайфхак 1. Запахи в холодильнику
Як використовувати мелену каву
У парфумерних магазинах не дарма періодично пропонують понюхати каву. Воназдатна перебивати запахи. Висушіть кавову гущу, помістіть у баночку, зробіть в кришці отвори і поставте в холодильник. Кава нейтралізує сторонні аромати і вбирає неприємні запахи у холодильнику.
- Лайфхак 2. Запахи на руках
Як використовувати мелену каву
Запахи на руках також можна прибрати за допомогою кави. Тримайте баночку з меленою кавою поруч із мийкою на кухні. І всякий раз, після того як попрацювали з цибулею, часником, оселедцем та іншими продуктами з сильними запахами, потріть руки кавою, а потім помийте звичайним способом.
- Лайфхак 3. Скраб для тіла
Як використовувати мелену каву
Очищувальні і живильні кавові скраби дуже популярні завдяки своїй ефективності й аромату. Кавомани просто у захваті від запаху і оксамитової шкіри, яка виходить в результаті процедури.
- Лайфхак 4. Чистка посуду
Як використовувати мелену каву
Іноді після інтенсивного використання на кухонному посуді утворюється нагар, який складно видалити звичайними миючими засобами. Насипте на це місце мелену каву і гарненько потріть, а потім змийте гарячою водою. Майте на увазі, що цей спосіб не варто використовувати з посудом, який не любить процес шліфування.
- Лайфхак 5. Ароматизатор
Як використовувати мелену каву
Пошийте невеликі тканинні мішечки, прикрасьте на свій розсуд і наповніть їх сухою меленою кавою. Такі мініатюрні ароматизатори можна розкласти в шафі, на кухні, в коридорі, повісити в авто. Особливо вони порадують кавоманів.
- Лайфхак 6. Картина
Як використовувати мелену каву
Кавою можна малювати. Причому, картини виходять ефектними, бархатистими й ароматними. Спочатку нанесіть контур майбутнього малюнка. Потім акуратно намажте його клеєм, а зверху насипте висушену мелену каву. Коли основна маса приклеїться, просто зсипте все зайве.
- Лайфхак 7. Свіжість взуття
Як використовувати мелену каву
Неприємний запах взуття, з яким буває важко боротися, піде набагато легше після простої процедури. Насипте суху кавову гущу в мішечок або носок і помістіть на ніч всередину кросівок, черевиків або іншого проблемного взуття. До ранку кава вбере запахи.
- Лайфхак 8. Боротьба з вампірами
Як використовувати мелену каву
А ось комарам запах кави абсолютно не до душі. Тож, якщо ви хочете без проблем провести вечір на повітрі, візьміть із собою баночку меленої кави і просто підпаліть її. Почувши запах кавового диму, комахи полетять геть.
- Лайфхак 9. Добриво для рослин
Як використовувати мелену каву
У каві міститься безліч корисних речовин не тільки для людини, але і для рослин. Замість того, щоб викинути кавову гущу, ви можете знайти їй гідне застосування в саду, насипавши на клумби в якості добрива. Особливо така підгодівля сподобається рослинам, які люблять кислий грунт, наприклад, азалії, камелії, гортензії, вічнозелені види.
- Лайфхак 10. Компонент для компосту
Як використовувати мелену каву
У каві міститься азот, який чудово працює в компостній ямі, переробляючи органічні відходи для майбутнього підживлення рослин. Насипте мелену каву в яму і перемішайте.
- Лайфхак 11. Боротьба зі шкідниками
Як використовувати мелену каву
Гуща після кави – натуральний компонент, який у грунті чудово відлякує численних шкідників: мурах, равликів, слимаків тощо. До того ж кава – хороша натуральна підгодівля для рослин.
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