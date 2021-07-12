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Як використовувати мелену каву: лайфхаки для тіла, будинку і дачі

12 липня, 19:40

Ольга Козачок

Не викидайте: поки ви насолоджуєтеся чашкою ароматного натурального напою, ми розповімо, що можна робити з меленою кавою після заварювання.

Як використовувати мелену каву / Фото: Сьогодні

Кава здатна не тільки підбадьорити і тонізувати, подарувати насолоду від свого аромату і смаку. Після використання за призначенням залишається ще кавова гуща, яка також стане в нагоді вам у побуті і на городі.

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Як використовувати мелену каву: лайфхаки

Як використовувати мелену каву

У парфумерних магазинах не дарма періодично пропонують понюхати каву. Воназдатна перебивати запахи. Висушіть кавову гущу, помістіть у баночку, зробіть в кришці отвори і поставте в холодильник. Кава нейтралізує сторонні аромати і вбирає неприємні запахи у холодильнику.

Як використовувати мелену каву

Запахи на руках також можна прибрати за допомогою кави. Тримайте баночку з меленою кавою поруч із мийкою на кухні. І всякий раз, після того як попрацювали з цибулею, часником, оселедцем та іншими продуктами з сильними запахами, потріть руки кавою, а потім помийте звичайним способом.

Як використовувати мелену каву

Очищувальні і живильні кавові скраби дуже популярні завдяки своїй ефективності й аромату. Кавомани просто у захваті від запаху і оксамитової шкіри, яка виходить в результаті процедури.

Як використовувати мелену каву

Іноді після інтенсивного використання на кухонному посуді утворюється нагар, який складно видалити звичайними миючими засобами. Насипте на це місце мелену каву і гарненько потріть, а потім змийте гарячою водою. Майте на увазі, що цей спосіб не варто використовувати з посудом, який не любить процес шліфування.

Як використовувати мелену каву

Пошийте невеликі тканинні мішечки, прикрасьте на свій розсуд і наповніть їх сухою меленою кавою. Такі мініатюрні ароматизатори можна розкласти в шафі, на кухні, в коридорі, повісити в авто. Особливо вони порадують кавоманів.

Як використовувати мелену каву

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Кавою можна малювати. Причому, картини виходять ефектними, бархатистими й ароматними. Спочатку нанесіть контур майбутнього малюнка. Потім акуратно намажте його клеєм, а зверху насипте висушену мелену каву. Коли основна маса приклеїться, просто зсипте все зайве.

Як використовувати мелену каву

Неприємний запах взуття, з яким буває важко боротися, піде набагато легше після простої процедури. Насипте суху кавову гущу в мішечок або носок і помістіть на ніч всередину кросівок, черевиків або іншого проблемного взуття. До ранку кава вбере запахи.

Як використовувати мелену каву

А ось комарам запах кави абсолютно не до душі. Тож, якщо ви хочете без проблем провести вечір на повітрі, візьміть із собою баночку меленої кави і просто підпаліть її. Почувши запах кавового диму, комахи полетять геть.

Як використовувати мелену каву

У каві міститься безліч корисних речовин не тільки для людини, але і для рослин. Замість того, щоб викинути кавову гущу, ви можете знайти їй гідне застосування в саду, насипавши на клумби в якості добрива. Особливо така підгодівля сподобається рослинам, які люблять кислий грунт, наприклад, азалії, камелії, гортензії, вічнозелені види.

Як використовувати мелену каву

У каві міститься азот, який чудово працює в компостній ямі, переробляючи органічні відходи для майбутнього підживлення рослин. Насипте мелену каву в яму і перемішайте.

Як використовувати мелену каву

Гуща після кави – натуральний компонент, який у грунті чудово відлякує численних шкідників: мурах, равликів, слимаків тощо. До того ж кава – хороша натуральна підгодівля для рослин.

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