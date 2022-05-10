Как использовать мыло на огороде

Как применять обмылки на участке / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня
Многие огородники скептически относятся к химии на своем участке . Это дорого и к тому же бывает вредно для здоровья. Но есть средства, которые не представляют для человека угрозы, зато эффективно борются с вредителями в саду и огороде.
Мы поделимся советом бывалых дачников, который помогает сохранить растения и урожай от насекомых, при этом не принесет вреда людям и не ударит по кошельку. Это средство, которое есть в каждом доме – натуральное мыло, а точнее обмылки .
После смыливания формового мыла остаются кусочки, которые неудобно держать в руках, и многие их попросту выбрасывают. Советуем складывать такие обмылки отдельно . При желании за зимний сезон их можно накопить в достаточном количестве, чтобы весной и летом применять на участке.
Такой ароматный лайфхак отпугивает вредителей , и они будут обходить ваши посадки стороной. При этом мыло не несет вреда растениям.
Как использовать мыло на участке
- Поломайте обмылки на большие кусочки.
- Небольшими порциями сложите в маленькие мешочки из капрона, старых колготок или детских носочков.
- Неплотно завяжите мешочки, чтобы мыло не выпало, и сделайте петельки.
- Расположите мыло по периметру огорода или грядок, к примеру, прикрепив на колышки за петельки.
- Часть обмылков можно потереть на терке и просто посыпать ими границы участка.
- Также мыло продолжает активно работать во время дождя или полива, попадая с небольшой концентрацией в почву и распространяя запах.
- Не забывайте периодически пополнять запасы мыла в мешочках.
Ранее мы публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке. А еще узнайте, как правильно использовать кухонные губки и почему они разного цвета.