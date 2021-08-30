Как использовать ненужную одежду для интерьера: множество забавных идей с фото

Что можно сделать из старой одежды / Фото: Коллаж: Сегодня

Накопилась старая одежда, которую жалко выкинуть? При этом вы понимаете, что она уже вышла из моды, порвалась, потерлась, да и носить вы ее вряд ли будете. Не переживайте: старым джинсам, любимой рубашке и шерстяному свитеру найдется достойное применение в доме, и они вам еще послужат.

Читайте наши лайфхаки, смотрите фото и генерируйте идеи, как проявить творчество и украсить свой быт

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Как использовать ненужную одежду: лайфхаки

Лайфхак 1. Лоскутное одеяло

Что сделать из старой одежды / Фото: Pinterest

Первое, что приходит на ум, когда накапливается много одежды, которую жалко выбросить – а не сделать ли из нее какое-нибудь покрывало. И это правильное решение. К примеру, из старых футболок , отслуживших свой срок, можно сшить прекрасное одеяло. И ваши воспоминания останутся при вас.

Лайфхак 2. Подставки под горячее

Что сделать из старой одежды / Фото: Pinterest

Советуем подружиться с техникой пэчворк , которая дарит безграничные возможности для творчества. И тогда сомнения, как использовать старую одежду, отпадут сами по себе.

Лайфхак 3. Подушка

Что сделать из старой одежды / Фото: Pinterest

Старая ненужная рубашка еще послужит вам в виде креативного чехла на диванную подушку. Самые ленивые могут даже не отрезать рукава, а завязать их вокруг обернутой подушки.

Лайфхак 4. Тильды

Что сделать из старой одежды / Фото: Pinterest

Эти забавные игрушки надежно прижились в интерьере. Причем, не только в доме, где есть дети. Взрослые иногда тоже не прочь заняться рукоделием или поиграть.

Лайфхак 5. Сидушка

Что сделать из старой одежды / Фото: Pinterest

Из старой одежды, порезанной на лоскуты , можно сделать массу полезных для дома вещей. К примеру, прикольно оформить туалет.

Лайфхак 6. Чехлы для зонтов

Что сделать из старой одежды / Фото: Pinterest

Брючины от старых джинсов – практически готовый вариант чехла для зонтов. Они плотные, прочные и стильные.

Лайфхак 7. Органайзер

Что сделать из старой одежды / Фото: Pinterest

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А вот верхнюю часть джинсов со множеством кармашков удобно использовать для изготовления органайзера.

Лайфхак 8. Футляр

Что сделать из старой одежды / Фото: Pinterest

Из рукавов старого свитера можно сделать подарочные футляры для вина или шампанского. И внешний вид нарядный, и стекло в дороге не разобьется, и напиток в таком дольше сохранит температуру.

Лайфхак 9. Табурет

Что сделать из старой одежды / Фото: Pinterest

Сидение станет мягче и наряднее, если сделать его из старой одежды. Ненужный свитер порежьте на полоски , а затем переплетите их между собой.

Лайфхак 10. Ковер

Что сделать из старой одежды / Фото: Pinterest

Ненужные вязаные вещи можно распустить, а из ниток накрутить множество разноцветных помпонов. Представляете, как приятно ходить босиком по такому пушистому коврику?

Лайфхак 11. Занавеска

Что сделать из старой одежды / Фото: Pinterest

А еще из таких помпонов можно сделать занавеску, нанизав из на нитки .

Лайфхак 12. Абажур

Что сделать из старой одежды / Фото: Pinterest

Чтобы креативно оформить настольную лампу, вам пригодятся мужские галстуки .

Лайфхак 13. Букет

Что сделать из старой одежды / Фото: Pinterest

Ну и что, что цветы из ткани? Зато дольше простоят, и даже в самый не цветочный сезон будут радовать глаз. Вшейте внутрь мешочки с травами или специями, и ваш букет будет благоухать.

Смотрите видео, как подарить вторую жизнь ненужным вещам:

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