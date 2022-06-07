Как использовать старое ведро на участке: простой лайфхак

Как использовать старое ведро на участке / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Старое ненужное ведро , которое уже отслужило свою службу, еще пригодится в огороде. С помощью нехитрых манипуляций можно существенно увеличить урожай. Но для этого нужно знать, как правильно применить посуду.

При этом, парадоксально – чем больше дырочек в ведре, тем оно лучше подойдет для этих целей. Как использовать старую посуду на огороде и что с ней нужно сделать, читайте в нашей статье.

Реклама

Как правильно вкопать ведро

Как использовать старое ведро на участке / Фото: pixabay / Фото: Pixabay

Если в ведре мало дырок, добавьте их. Эти отверстия понадобятся для того, чтобы вода и питательные вещества лучше попадали в почву . Выкопайте посреди грядки яму по высоте ведра . Поместите в яму ведро и прикопайте его вокруг землей . Растения высаживаются вокруг вкопанного ведра. Затем ведро заполните компостной массой . Когда вы будете поливать огород через ведро, то вода быстрее поступит к корневым системам огородных растений. Содержащийся в емкости компост станет источником питательных веществ .

Ранее мы рассказывали, как использовать мыло на огороде. Также публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке.