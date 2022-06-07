Как использовать старое ведро на участке: простой лайфхак

Как использовать старое ведро на участке / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Старое ненужное ведро , которое уже отслужило свою службу, еще пригодится в огороде. С помощью нехитрых манипуляций можно существенно увеличить урожай. Но для этого нужно знать, как правильно применить посуду.
При этом, парадоксально – чем больше дырочек в ведре, тем оно лучше подойдет для этих целей. Как использовать старую посуду на огороде и что с ней нужно сделать, читайте в нашей статье.
Как правильно вкопать ведро
Как использовать старое ведро на участке / Фото: pixabay / Фото: Pixabay
- Если в ведре мало дырок, добавьте их. Эти отверстия понадобятся для того, чтобы вода и питательные вещества лучше попадали в почву .
- Выкопайте посреди грядки яму по высоте ведра .
- Поместите в яму ведро и прикопайте его вокруг землей .
- Растения высаживаются вокруг вкопанного ведра.
- Затем ведро заполните компостной массой .
- Когда вы будете поливать огород через ведро, то вода быстрее поступит к корневым системам огородных растений.
- Содержащийся в емкости компост станет источником питательных веществ .
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