Как использовать мыло на огороде

Мыло сделает чистыми не только ваши руки, но и приусадебный участок.

Как применять обмылки на участке / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Многие огородники скептически относятся к химии на своем участке . Это дорого и к тому же бывает вредно для здоровья. Но есть средства, которые не представляют для человека угрозы, зато эффективно борются с вредителями в саду и огороде.

Мы поделимся советом бывалых дачников, который помогает сохранить растения и урожай от насекомых, при этом не принесет вреда людям и не ударит по кошельку. Это средство, которое есть в каждом доме – натуральное мыло, а точнее обмылки .

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После смыливания формового мыла остаются кусочки, которые неудобно держать в руках, и многие их попросту выбрасывают. Советуем складывать такие обмылки отдельно . При желании за зимний сезон их можно накопить в достаточном количестве, чтобы весной и летом применять на участке.

Не выбрасывайте остатки мыла / Фото: pinterest

Такой ароматный лайфхак отпугивает вредителей , и они будут обходить ваши посадки стороной. При этом мыло не несет вреда растениям.

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Как использовать мыло на участке

Поломайте обмылки на большие кусочки. Небольшими порциями сложите в маленькие мешочки из капрона, старых колготок или детских носочков. Неплотно завяжите мешочки, чтобы мыло не выпало, и сделайте петельки. Расположите мыло по периметру огорода или грядок, к примеру, прикрепив на колышки за петельки. Часть обмылков можно потереть на терке и просто посыпать ими границы участка. Также мыло продолжает активно работать во время дождя или полива, попадая с небольшой концентрацией в почву и распространяя запах. Не забывайте периодически пополнять запасы мыла в мешочках.

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