Как использовать старые мягкие игрушки: большая подборка лайфхаков с фото

Картины, подушки, рамки, сумки, шлепки и даже скульптуры – смотрите множество интересный идей, куда применить ненужные детские игрушки

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Сегодня

Когда дети вырастают, в доме остается масса вещей, которые уже не используются, а выбросить рука не поднимается. Что делать со старыми мягкими игрушками? Основную массу можно раздать маленьким деткам друзей и знакомых. А вот потрепанные мишки, зайки и собачки вряд ли кому-то нужны.

Мы собрали множество интересных идей, куда можно применить игрушки, с которыми жаль расстаться. Они еще пригодятся и порадуют вас своим присутствием в доме.

А еще мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Как использовать старые мягкие игрушки: креативные лайфхаки

Лайфхак 1. Подушка

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Одна из первых идей, которые приходят в голову при мысли, куда девать старую мягкую игрушку. Пошейте из нее диванную подушку. Так с любимым игрушечным котом или собакой можно еще долго не разлучаться.

Лайфхак 2. Картина

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Плюшевый мишка за ненадобностью утратил свою функцию игрушки? Теперь он может украсить ваш интерьер. Если игрушка дорога как память, оформите ее в рамочку и повесьте на стену.

Лайфхак 3. Винтаж

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Другой вариант изготовления милого и модного декора – отмыть/причесать/приодеть старую забытую игрушку и подарить ей новую жизнь. Пошейте зайке или мишутке платье из лоскутков и украсьте фурнитурой.

Лайфхак 4. Пижамница

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Чтобы одежда для сна была под рукой и при этом не валялась где попало, повесьте возле кровати пижамницу и посадите на нее верного сторожа. Пусть собака или лев ночью охраняют ваш сон, а днем им можно доверить сторожить вашу пижаму.

Лайфхак 5. Держатель для штор

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

И вам веселее, и в комнате светлее, и неугомонному коту нашлась работа. Старую игрушку можно повесить на гардины и приспособить вместо скучного держателя.

Лайфхак 6. Сумка

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Для того, кто умеет шить, не составит труда переделать мягкую игрушку в нарядную сумку или рюкзачок. Для этого достаточно вытащить наполнитель и пришить карманы.

Лайфхак 7. Торбочка

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Другой вариант – пошить вместительную торбу и украсить ее, пришив голову и лапы старой игрушки.

Лайфхак 8. Кошелек

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Из головы можно сделать миниатюрный кошелек. Уберите изнутри синтепон и вшейте змейку.

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Лайфхак 9. Обувь

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Часто детям дарят такое количество игрушек, что несложно найти две одинаковые или очень похожие. В этом случае их можно пустить на украшение прикольных домашних шлепок.

Лайфхак 10. Фоторамка

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Из старой детской игрушки можно сделать оригинальную фоторамку. Вместо мордашки подставьте фотографию ребенка.

Лайфхак 11. Книжная полка

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Пусть игрушки не стоят без дела на полке. Старых любимых друзей детства можно прикрепить к книжной полочке. Книгам будет удобно между ними, и они не будут падать.

Лайфхак 12. Мешочек с подарками

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Небольшие игрушки продолжат радовать окружающих, если с их помощью оформить подарки. К примеру, сапожок Святого Николая, новогодние сюрпризы, мешочки с орешками и сухофруктами.

Лайфхак 13. Органайзер

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Детской любимице рано на покой – она еще послужит подрастающей хозяйке в виде органайзера на кухне или возле письменного стола. Пришейте побольше кармашков, где можно хранить всякую мелочевку, и повесьте на стену.

Лайфхак 14. Кармашки

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Еще один вариант органайзера – распороть игрушку по швам и повесить на кресло. Пульты от кондиционера, телевизора и прочей техники будут всегда под рукой и не потеряются.

Лайфхак 15. Грелка

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Посмотрите, какая получается нарядная грелка для чайника из старой игрушки. Внутрь "платья" вшивается синтепон или несколько слоев ткани, которые лучше держат температуру – так ваши напитки долго не остынут.

Лайфхак 16. Штамп

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

В умелых руках даже старая ненужная игрушка способна на новые творческие подвиги. Если обмокнуть ее в краску, можно создать настоящие шедевры. А детали прорисовываются вручную.

Лайфхак 17. Скульптура

Как использовать мягкие игрушки / Фото: Pinterest

Креативная идея, как использовать старые игрушки, пригодится дачникам. Игрушку окунают в смесь цемента и клея ПВА, затем дают хорошенько высохнуть – и у вас готова садовая скульптура для украшения приусадебного участка. При желании ее можно раскрасить.

Ранее мы публиковали лайфхаки с фото, как сделать креативные обновки из ненужных пуговиц.