Як використовувати старі м'які іграшки: велика добірка лайфхаків з фото

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Сьогодні
Коли діти виростають, вдома залишається багато речей, які вже не використовуються, а викинути рука не піднімається. Що робити зі старими м'якими іграшками? Основну масу можна роздати маленьким діткам друзів і знайомих. А ось пошарпані ведмедики, зайчики і собачки навряд чи комусь потрібні.
Ми зібрали багато цікавих ідей, куди можна застосувати іграшки, з якими шкода розлучитися. Вони ще знадобляться і порадують вас своєю присутністю вдома.
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Як використовувати старі м'які іграшки: креативні лайфхаки
- Лайфхак 1. Подушка
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Одна з перших ідей, що приходить у голову при думці, куди подіти стару м'яку іграшку. Пошийте з неї диванну подушку. Так з улюбленим іграшковим котом або собакою можна ще довго не розлучатися.
- Лайфхак 2. Картина
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Плюшевий ведмедик за непотрібністю втратив свою функцію іграшки? Тепер він може прикрасити ваш інтер'єр. Якщо іграшка дорога як пам'ять, оформіть її в рамочку і повісьте на стіну.
- Лайфхак 3. Вінтаж
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Інший варіант виготовлення милого і модного декору – відмити/причесати/вдягнути стару забуту іграшку і подарувати їй нове життя. Пошийте зайчику або ведмедику сукню з клаптиків і прикрасьте фурнітурою.
- Лайфхак 4. Піжамниця
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Щоб одяг для сну був під рукою і при цьому не валявся де попало, повісьте біля ліжка піжамницю і посадіть на неї вірного сторожа. Нехай собака або лев вночі охороняють ваш сон, а вдень їм можна довірити вартувати вашу піжаму.
- Лайфхак 5. Тримач для штор
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
І вам веселіше, і в кімнаті світліше, і невгамовному коту знайшлася робота. Стару іграшку можна повісити на гардини і пристосувати замість нудного тримача.
- Лайфхак 6. Сумка
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Для того, хто вміє шити, не важко переробити м'яку іграшку на гарну сумку або рюкзак. Для цього достатньо витягнути наповнювач і пришити кишені.
- Лайфхак 7. Торбочка
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Інший варіант – пошити містку торбу і прикрасити її, пришивши голову і лапи старої іграшки.
- Лайфхак 8. Гаманець
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
З голови можна зробити мініатюрний гаманець. Приберіть зсередини синтепон і вшийте змійку.
- Лайфхак 9. Взуття
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Часто дітям дарують таку велику кількість іграшок, що нескладно знайти дві однакові або дуже схожі. В цьому випадку їх можна пустити на прикрасу прикольних домашніх капців.
- Лайфхак 10. Фоторамка
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Зі старої дитячої іграшки можна зробити оригінальну фоторамку. Замість мордочки підставте фотографію дитини.
- Лайфхак 11. Книжкова полиця
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Нехай іграшки не стоять без діла на полиці. Старих улюблених друзів дитинства можна прикріпити до книжкової полички. Книгам буде зручно між ними, і вони не будуть падати.
- Лайфхак 12. Мішечок з подарунками
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Невеликі іграшки продовжать радувати оточуючих, якщо з їхньою допомогою оформити подарунки. Наприклад, чобіток Святого Миколая, новорічні сюрпризи, мішечки з горішками і сухофруктами.
- Лайфхак 13. Органайзер
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Дитячій улюблениці рано на спокій – вона ще послужить підростаючій господині у вигляді органайзера на кухні або біля письмового столу. Пришийте побільше кишеньок, де можна зберігати усілякі дрібнички, і повісьте на стіну.
- Лайфхак 14. Гаманці
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Ще один варіант органайзера – розпороти іграшку по швах і повісити на крісло. Пульти від кондиціонера, телевізора та іншої техніки будуть завжди під рукою і не загубляться.
- Лайфхак 15. Грілка
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Подивіться, яка виходить гарна грілка для чайника зі старої іграшки. Всередину "сукні" вшивається синтепон або кілька шарів тканини, які краще тримають температуру – так ваші напої довго не охолонуть.
- Лайфхак 16. Штамп
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
В умілих руках навіть стара непотрібна іграшка здатна на нові творчі подвиги. Якщо обмокнути її в фарбу, можна створити справжні шедеври. А деталі промальовуються вручну.
- Лайфхак 17. Скульптура
Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest
Креативна ідея, як використовувати старі іграшки, стане в нагоді дачникам. Іграшку вмочують у суміш цементу і клею ПВА, потім дають гарненько висохнути – і у вас готова садова скульптура для прикраси присадибної ділянки. При бажанні її можна розфарбувати.
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