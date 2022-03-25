Как красиво подстричь мужчину с помощью машинки – советы профессионала

Как подстричь мужчину машинкой / Фото: pexels.com
Несмотря на то, что речь пойдет о мужской стрижке, этот материал может пригодиться женщинам прежде всего. Впрочем, как и лайфхаки о том, как быстро завести машину, если аккумулятор вдруг заглох.
В условиях, когда мастера найти сложно, на помощь приходит машинка для стрижки. Она есть в каждом доме, где есть мужчина.
Все советы от профессионального парикмахера Kamil Kerimov.
Как подстричь мужчину в домашних условиях
Используем стандартные насадки – 3, 6, 9, 12 миллиметров. Для теменной зоны и задней части головы берите насадку 12 миллиметров.
На первом этапе не нужно сбривать много. Затем нужно сдуть волосы феном, второй этап – более тщательное срезание волос.
Сначала движения должны быть против волос. Далее – по диагонали и по часовой стрелке. Справа налево.
Для висков, за ушами и затылочной зоны – насадка 3 миллиметра.
Для зоны ближе к макушке головы используется насадка 6 миллиметров. На этом этапе нужно открыть нож машинки и продолжать стричь.
Завершайте стрижку насадкой 9 миллиметров. Пройтись ею нужно по всей голове.
Подробней технику мужской стрижки короткий полубокс смотрите в видео.