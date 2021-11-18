Как отмыть обои: ТОП-5 действенных способов

Как отмыть обои / Фото: Коллаж: Сегодня

На стене в гостиной появились брызги кофе или чая, в прихожей – следы от осенней слякоти и грязи, а в комнате нарисовалось неведомое жирное пятно или след от вина? Все эти непрошенные "украшения" можно исправить, а для этого почистить обои одним из проверенных способов . Читайте наши лайфхаки и узнайте, как это сделать.

Как очистить обои: лайфхаки

Лайфхак 1. Моющие средства

Как очистить обои / Фото: pinterest

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Если у вас не бумажные обои, то этот способ – самый действенный и простой. Перед мытьем флизелиновых или виниловых обоев их желательно протереть сухой салфеткой , а затем помыть губкой со средством. Чтобы удалить лишнюю влагу, после обработки поверхность промакивают салфеткой.

Лайфхак 2. Спирт

Как очистить обои / Фото: pinterest

Следы от шариковой ручки, фломастеров, маркеров, кофе, чая и т.д. на всех видах обоев поддаются обработке медицинским спиртом. Смочите салфетку в спирт и аккуратно потрите загрязненное место.

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Лайфхак 3. Ластик

Как очистить обои / Фото: unsplash

Небольшие загрязнения с любых обоев можно удалить с помощью обычного канцелярского ластика, а также меламиновой губки. Но лучше сначала опробовать потереть поверхность на небольшом и незаметном участке, чтобы абразив не повредил рисунок обоев.

Лайфхак 4. Хлеб

Как очистить обои / Фото: pinterest

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Хлебный мякиш помогал еще нашим бабушкам чистить бумажные обои от загрязнений. Для этого кусочек хлеба разминали и прижимали к пятну на несколько минут. Хлебная клейковина вбирала в себя всю грязь.

Лайфхак 5. Сода

Как очистить обои / Фото: pinterest

Для удаления жирного пятна с обоев, сделайте смесь из воды и соды с консистенцией кашицы . Вместо соды также подойдет крахмал, тальк, детская присыпка. Нанесите ее на пятно и оставьте, чтобы средство высохло. Затем очистите мягкой щеткой, а пятно промойте теплой водой.

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