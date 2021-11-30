Как отстирать кровь без следа

Как отстирать кровь / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали, как бороться с яркими пятнами на ткани , и советовали, как отстирать красное вино. Кровь не менее сложно выводится с ткани. Могут оставаться бурые пятна и полностью не сойти даже спустя несколько стирок.

Но если знать, как правильно выводить пятна от крови , можно спасти любимые вещи.

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Как отстирать кровь: лайфхаки

Лайфхак 1. Время

Как вывести пятна крови / Фото: pinterest

Чем быстрее будет обработано пятно, тем легче оно удалится. Так что постарайтесь как можно быстрее заняться выведением крови с ткани – буквально в первые минуты или часы. Не откладывайте до ближайшей стирки.

Лайфхак 2. Температура

Как вывести пятна крови / Фото: pinterest

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Кровь лучше въедается в волокна ткани и закрепляется там при горячей температуре, а потому следует стирать одежду в прохладной воде . А вот стирка в горячей воде, сушка и утюг усугубят проблему.

Лайфхак 3. Замачивание

Как вывести пятна крови / Фото: pinterest

Если сразу не получается постирать вещь, не оставляйте ее на воздухе, а замочите в холодной воде на 30-60 минут, можно с добавлением мыла. Застарелое пятно также сначала следует намочить, а уже затем обрабатывать.

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Лайфхак 4. Мыло

Как вывести пятна крови / Фото: pinterest

Самое обыкновенное хозяйственное мыло – отличное средство от пятен крови и свежих, и засохших. Обильно намочите и намыльте пятно , оставьте на 10 минут, чтобы оно лучше откисло, а затем постирайте и хорошенько прополощите в холодной воде. При необходимости повторите процедуру.

Лайфхак 5. Аммиак и перекись

Как вывести пятна крови / Фото: pinterest

И одно, и другое средство хорошо отстирывает кровь с белой одежды. Только для начала проверьте их на незаметном участке , чтобы не испортить любимую вещь. И желательно не использовать химикаты на деликатной ткани (шелке или кашемире). Намочите ватный диск 3%-й перекисью или нашатырным спиртом и нанесите на пятно. Потрите губкой или зубной щеткой, оставьте на несколько минут, а затем тщательно прополощите.

Лайфхак 6. Зубная паста

Как вывести пятна крови / Фото: pinterest

Нанесите зубную пасту на проблемное место и потрите его немного влажной зубной щеткой, стараясь не заходить за границы пятна . Оставьте пасту высыхать, а затем промойте пятно холодной водой.

Ранее мы рассказывали, как убрать плесень в ванной.