Как почистить стиральную машину: 5 простых шагов

Как почистить стиральную машину / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы стиральная машинка прослужила дольше и была, как новенькая, мало просто прогонять через нее тонны стирки и порошка. Важно следить за отдельными частями и деталями, чистить, мыть и протирать, не допуская образования налета и плесени.

В семье из двух-трех человек барабан стиральной машинки достаточно чистить 2-3 раза в год . А вот если не хотите, чтобы между барабаном и резинкой скапливалась грязь, промакивайте ее регулярно после каждой стирки.

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Как почистить стиральную машину: лайфхаки

Лайфхак 1. Как почистить резинку

Как почистить стиральную машину / Фото: pinterest

Чтобы удалить известковый налет и грязь с резинки, возьмите 2 ст. ложки столового уксуса и 2 ст. ложки жидкого средства для мытья посуды . Перемешайте до однородности, губкой нанесите на внутреннюю сторону уплотнительной резинки в стиральной машине и оставьте на несколько минут. В труднодоступные места легче попасть ватными палочками. Затем несколько раз хорошенько протрите все влажной тряпкой.

Лайфхак 2. Как почистить барабан

Как почистить стиральную машину / Фото: pinterest

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Возьмите 150 г лимонной кислоты и всыпьте ее в отсек для стирального порошка. Оптимально выбрать режим "Очистка барабана" или же включите машинку на максимально возможную температуру. Чтобы проконтролировать процесс очистки, желательно отсоединить сливной шланг от канализации и поместить его в ванну. Кислота чистит и снимает известковый налет. Если вода в конце не посветлела, то процесс нужно повторить.

Лайфхак 3. Как убрать запах и плесень

Как почистить стиральную машину / Фото: pinterest

200 мл столового уксуса влейте в отдел для жидкого кондиционера и выберите самую долгую стирку при максимальной температуре. Уксус уничтожает скопившуюся плесень и отлично убирает неприятный запах из машинки.

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Лайфхак 4. Как отмыть лоток для порошка

Как почистить стиральную машину / Фото: pinterest

Лоток – место скопления известкового налета, а также бактерий и плесени, потому что в нем тепло и влажно, а порошок не всегда полностью забирается водой. Лоток следует достать из машинки, нажав на пазы, и замочить в растворе горячей воды с лимонной кислотой из расчета 100 г порошка на 5 л воды . Также намочите раствором отсек в самой машинке, где стоял лоток. Оставьте все на 20-30 минут. Затем хорошенько протрите мочалкой и зубной щеткой и промойте.

Лайфхак 5. Как очистить фильтр

Как почистить стиральную машину / Фото: pinterest

Прежде чем открыть отверстие фильтра, подставьте низкую емкость или постелите тряпку, чтобы избежать потопа . Слейте из шланга воду, затем открутите фильтр и протрите влажной тряпкой отверстие в машинке. Сам фильтр достаточно промыть в горячей воде зубной щеткой с добавлением моющего средства.

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