Как подготовиться к путешествию на машине / Фото: Коллаж: Сегодня

Едете ли вы в командировку или отправляетесь в долгожданный отпуск, поездка на авто должна приносить радость, а не страх и постоянный напряг, что в дороге что-то случится. А для этого важно потратить какое-то время на подготовку своего путешествия .

Что нужно проверить, как подготовить авто, что взять с собой, читайте в наших лайфхаках.

Как подготовиться к поездке на машине: лайфхаки

Лайфхак 1. Диагностика авто

Как подготовиться к путешествию на авто / Фото: Unsplash

Перед тем как отправляться в дальнюю и не очень дорогу, важно проверить техническое состояние машины. И если вы заподозрили какую-то неисправность, обязательно посетите СТО.

Обязательно проверяются все жидкости и их уровень: тормозная, охлаждающая, сцепления, а также масло в двигателе. Далее проверяются ходовая и шаровая опоры, двигатель, наконечники, тяги, тормозные колодки, накладки, лампочки, поворотники . Проверьте развал схождение и накачайте колеса .

Лайфхак 2. Сбор обязательного набора водителя

Как подготовиться к путешествию на авто / Фото: Pinterest

У автомобилиста всегда должен быть с собой чемоданчик водителя , даже если машина полностью исправна. Проверьте его комплектацию. Он немаленький, но пусть вещи проваляются без надобности в багажнике, чем наоборот – останутся дома и будут вам нужны позарез. Туда должен входить обязательный набор, а также механические приспособления, запчасти и инструменты на случай поломки и ремонта.

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аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки или мигающий фонарь, светоотражающий жилет, буксировочный трос, домкрат, запасное колесо, баллонный ключ, автокомпрессор, набор инструментов: ключи и отвертки, комплект для ремонта шин, провода для прикуривания, предохранители, комплект свечей, саперная лопатка, лейка, дополнительные жидкости: бензин, масло, антифриз, рабочие перчатки и тряпки.

Лайфхак 3. Сбор личных вещей

Как подготовиться к путешествию на авто / Фото: Unsplash

Для комфортной поездки с собой должны быть сменная одежда, зажигалка и необходимые в пути гаджеты: навигатор, антирадар, рация. Проверьте, чтобы они были исправны и заряжены . Также не забудьте:

деньги и документы: права, страховое свидетельство, свидетельство о регистрации машины, талон техосмотра, теплая одежда, комплект белья, спальник или одеяло, солнцезащитные очки, вода, пачка крекеров и леденцов, туалетная бумага.

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