Как подготовиться к путешествию на машине / Фото: Коллаж: Сегодня
Едете ли вы в командировку или отправляетесь в долгожданный отпуск, поездка на авто должна приносить радость, а не страх и постоянный напряг, что в дороге что-то случится. А для этого важно потратить какое-то время на подготовку своего путешествия .
Что нужно проверить, как подготовить авто, что взять с собой, читайте в наших лайфхаках.
Как подготовиться к поездке на машине: лайфхаки
- Лайфхак 1. Диагностика авто
Перед тем как отправляться в дальнюю и не очень дорогу, важно проверить техническое состояние машины. И если вы заподозрили какую-то неисправность, обязательно посетите СТО.
- Обязательно проверяются все жидкости и их уровень: тормозная, охлаждающая, сцепления, а также масло в двигателе.
- Далее проверяются ходовая и шаровая опоры, двигатель, наконечники, тяги, тормозные колодки, накладки, лампочки, поворотники .
- Проверьте развал схождение и накачайте колеса .
- Лайфхак 2. Сбор обязательного набора водителя
У автомобилиста всегда должен быть с собой чемоданчик водителя , даже если машина полностью исправна. Проверьте его комплектацию. Он немаленький, но пусть вещи проваляются без надобности в багажнике, чем наоборот – останутся дома и будут вам нужны позарез. Туда должен входить обязательный набор, а также механические приспособления, запчасти и инструменты на случай поломки и ремонта.
- аптечка,
- огнетушитель,
- знак аварийной остановки или мигающий фонарь,
- светоотражающий жилет,
- буксировочный трос,
- домкрат,
- запасное колесо,
- баллонный ключ,
- автокомпрессор,
- набор инструментов: ключи и отвертки,
- комплект для ремонта шин,
- провода для прикуривания,
- предохранители,
- комплект свечей,
- саперная лопатка,
- лейка,
- дополнительные жидкости: бензин, масло, антифриз,
- рабочие перчатки и тряпки.
- Лайфхак 3. Сбор личных вещей
Для комфортной поездки с собой должны быть сменная одежда, зажигалка и необходимые в пути гаджеты: навигатор, антирадар, рация. Проверьте, чтобы они были исправны и заряжены . Также не забудьте:
- деньги и документы: права, страховое свидетельство, свидетельство о регистрации машины, талон техосмотра,
- теплая одежда,
- комплект белья,
- спальник или одеяло,
- солнцезащитные очки,
- вода,
- пачка крекеров и леденцов,
- туалетная бумага.
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