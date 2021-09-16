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Як підготуватися до подорожі машиною

Ольга Козачок
16 вересня, 13:54
Перевірте автомобіль, візьміть із собою всі необхідні речі, не забудьте документи і вирушайте в подорож.

Як підготуватися до подорожі машиною / Фото: Колаж: Сьогодні

Їдете ви у відрядження або вирушаєте в довгоочікувану відпустку, поїздка на авто має приносити радість, а не страх і постійний напряг, що в дорозі щось трапиться. А для цього важливо витратити певний час на підготовку своєї подорожі .

Що потрібно перевірити, як підготувати авто, що взяти з собою, читайте в наших лайфхаках.

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  • Лайфхак 1. Діагностика авто

Як підготуватися до подорожі на авто / Фото: Unsplash

Перед тим як вирушати в далеку і не дуже дорогу, важливо перевірити технічний стан машини. І якщо ви запідозрили якусь несправність, обов'язково відвідайте СТО.

  1. обов'язково перевіряються всі рідини і їхній рівень: гальмівна,, зчеплення, а також олія в двигуні.
  2. далі перевіряються ходова і кульова опори, двигун, наконечники, тяги, гальмівні колодки, накладки, лампочки, поворотники .
  3. перевірте розвал сходження і накачайте колеса .

  • Лайфхак 2. Збір обов'язкового набору водія

Як підготуватися до подорожі на авто / Фото: Pinterest

У автомобіліста завжди має бути з собою чемоданчик водія , нНавіть якщо машина повністю справна. Перевірте його комплектацію. Він немаленький, але нехай речі проваляються без потреби в багажнику, аніж навпаки – залишаться вдома, коли будуть вам конче потрібні. Туди повинен входити обов'язковий набір, а також механічні пристосування, запчастини та інструменти на випадок поломки і ремонту.

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  1. аптечка,
  2. вогнегасник,
  3. знак аварійної зупинки або миготливий ліхтар,
  4. світловідбиваючий жилет,
  5. буксирувальний трос,
  6. домкрат,
  7. запасне колесо,
  8. балонний ключ,
  9. автокомпресор,
  10. набір інструментів: ключі і викрутки,
  11. комплект для ремонту шин,
  12. дроти для прикурювання,
  13. запобіжники,
  14. комплект свічок,
  15. саперна лопатка,
  16. лійка,
  17. додаткові рідини: бензин, олія, антифриз,
  18. робочі рукавички і ганчірки.

  • Лайфхак 3. Збір особистих речей

Як підготуватися до подорожі на авто / Фото: Unsplash

Для комфортної поїздки із собою повинні бути змінний одяг, запальничка та необхідні в дорозі гаджети: навігатор, антирадар, рація. Перевірте, щоб вони були справні і заряджені . Також не забудьте:

  1. гроші і документи: права, страхове свідоцтво, свідоцтво про реєстрацію машини, талон техогляду,
  2. теплий одяг,
  3. комплект білизни,
  4. спальник або ковдра,
  5. сонцезахисні окуляри,
  6. вода,
  7. пачка крекерів і льодяників,
  8. туалетний папір.

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