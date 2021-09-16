Як підготуватися до подорожі машиною / Фото: Колаж: Сьогодні
Їдете ви у відрядження або вирушаєте в довгоочікувану відпустку, поїздка на авто має приносити радість, а не страх і постійний напряг, що в дорозі щось трапиться. А для цього важливо витратити певний час на підготовку своєї подорожі .
Що потрібно перевірити, як підготувати авто, що взяти з собою, читайте в наших лайфхаках.
Як підготуватися до поїздки машиною: лайфхаки
- Лайфхак 1. Діагностика авто
Перед тим як вирушати в далеку і не дуже дорогу, важливо перевірити технічний стан машини. І якщо ви запідозрили якусь несправність, обов'язково відвідайте СТО.
- обов'язково перевіряються всі рідини і їхній рівень: гальмівна,, зчеплення, а також олія в двигуні.
- далі перевіряються ходова і кульова опори, двигун, наконечники, тяги, гальмівні колодки, накладки, лампочки, поворотники .
- перевірте розвал сходження і накачайте колеса .
- Лайфхак 2. Збір обов'язкового набору водія
У автомобіліста завжди має бути з собою чемоданчик водія , нНавіть якщо машина повністю справна. Перевірте його комплектацію. Він немаленький, але нехай речі проваляються без потреби в багажнику, аніж навпаки – залишаться вдома, коли будуть вам конче потрібні. Туди повинен входити обов'язковий набір, а також механічні пристосування, запчастини та інструменти на випадок поломки і ремонту.
- аптечка,
- вогнегасник,
- знак аварійної зупинки або миготливий ліхтар,
- світловідбиваючий жилет,
- буксирувальний трос,
- домкрат,
- запасне колесо,
- балонний ключ,
- автокомпресор,
- набір інструментів: ключі і викрутки,
- комплект для ремонту шин,
- дроти для прикурювання,
- запобіжники,
- комплект свічок,
- саперна лопатка,
- лійка,
- додаткові рідини: бензин, олія, антифриз,
- робочі рукавички і ганчірки.
- Лайфхак 3. Збір особистих речей
Для комфортної поїздки із собою повинні бути змінний одяг, запальничка та необхідні в дорозі гаджети: навігатор, антирадар, рація. Перевірте, щоб вони були справні і заряджені . Також не забудьте:
- гроші і документи: права, страхове свідоцтво, свідоцтво про реєстрацію машини, талон техогляду,
- теплий одяг,
- комплект білизни,
- спальник або ковдра,
- сонцезахисні окуляри,
- вода,
- пачка крекерів і льодяників,
- туалетний папір.
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