Как правильно покупать вещи во время больших распродаж: ТОП-5 лайфхаков

Как покупать вещи на распродаже / Фото: Unsplash
У многих модниц две проблемы: нечего надеть и некуда девать. О решении второго вопроса мы рассказывали ранее. А вот с первой проблемой попытались справиться Мария Мельник и Григорий Герман в "Ранку з Україною" на телеканале "Украина".
Ведь часто то, что купили на скидках, отправляется в мусорник: из-за потери формы, цвета и качества. Чтобы этого не произошло, и вы остались довольны своим выбором и обновками, узнайте секреты выгодного шопинга на сейлах, как во время летних распродаж не потеряться в скидках и не купить лишнего.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Как покупать вещи на распродаже: лайфхаки от стилиста
- Лайфхак 1. Даты распродаж
"Все мировые сети распродают свои коллекции с невероятной скоростью, поэтому нужно реагировать очень быстро, – комментирует персональный стилист Елена Мудренко. – Вы можете заранее присмотреться к старой коллекции, сохранить нужные вещи в вашем "списке желаний" или сфотографировать в отдельный альбом. А когда начнутся распродажи, сразу покупать".
Поэтому, дежурить под торговым центром не требуется. Стоит только загрузить себе на телефон специальное приложение, которое будет отслеживать старт распродажи во всех магазинах.
- Лайфхак 2. Список желаний
Перед шопингом нужно разобрать свой гардероб и составить список нужных вещей. Порядок в шкафу – это страховка от покупки так называемых дубликатов.
"Например, у вас уже есть 5 одинаковых белых футболок и 5 разных пар джинсов, и вообще ваш гардероб не очень разнообразен, начинайте с его разбора и составления списка необходимых вещей", – советует эксперт.
- Лайфхак 3. Не в сезон
Не ждите тотальных распродаж. Ведь так можно вообще остаться без покупок. А еще стоит присмотреться к осенним и зимним лукам. Их также часто "выбрасывают" на сейлы с привлекательными ценами.
"Если вам нужен обычный базовый тренч на осень, не теряйте возможности приобрести его сейчас. Ведь позже его вывесят по полной цене", – комментирует стилист.
- Лайфхак 4. Акции
Когда на сейле ничего уже не осталось, обращайте внимание на акции. Например, два по цене одного. Если прийти в магазин с 2-3-мя друзьями, можно выгодно скупиться.
- Лайфхак 5. Проблема выбора
И последний секрет от стилиста. Если не знаете, что купить – берите базовую одежду. А если сомневаетесь, нужна ли вам вещь – спросите у себя: "Купила бы я эту вещь, если бы на нее не было такой большой скидки?"
Смотрите видео о летней моде, как выбрать платье:
Ранее мы публиковали список идей и адресов, куда девать старые вещи.
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