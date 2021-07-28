Как правильно покупать вещи во время больших распродаж: ТОП-5 лайфхаков

В магазинах горячая пора – сезон летних распродаж, когда на модных и стильных покупках можно сэкономить до 70% своего бюджета.

Как покупать вещи на распродаже / Фото: Unsplash

У многих модниц две проблемы: нечего надеть и некуда девать. О решении второго вопроса мы рассказывали ранее. А вот с первой проблемой попытались справиться Мария Мельник и Григорий Герман в "Ранку з Україною" на телеканале "Украина".

Ведь часто то, что купили на скидках, отправляется в мусорник: из-за потери формы, цвета и качества. Чтобы этого не произошло, и вы остались довольны своим выбором и обновками, узнайте секреты выгодного шопинга на сейлах, как во время летних распродаж не потеряться в скидках и не купить лишнего.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Как покупать вещи на распродаже: лайфхаки от стилиста

Лайфхак 1. Даты распродаж

"Все мировые сети распродают свои коллекции с невероятной скоростью, поэтому нужно реагировать очень быстро, – комментирует персональный стилист Елена Мудренко. – Вы можете заранее присмотреться к старой коллекции, сохранить нужные вещи в вашем "списке желаний" или сфотографировать в отдельный альбом. А когда начнутся распродажи, сразу покупать".

Поэтому, дежурить под торговым центром не требуется. Стоит только загрузить себе на телефон специальное приложение, которое будет отслеживать старт распродажи во всех магазинах.

Лайфхак 2. Список желаний

Перед шопингом нужно разобрать свой гардероб и составить список нужных вещей. Порядок в шкафу – это страховка от покупки так называемых дубликатов.

"Например, у вас уже есть 5 одинаковых белых футболок и 5 разных пар джинсов, и вообще ваш гардероб не очень разнообразен, начинайте с его разбора и составления списка необходимых вещей", – советует эксперт.

Лайфхак 3. Не в сезон

Не ждите тотальных распродаж. Ведь так можно вообще остаться без покупок. А еще стоит присмотреться к осенним и зимним лукам. Их также часто "выбрасывают" на сейлы с привлекательными ценами.

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"Если вам нужен обычный базовый тренч на осень, не теряйте возможности приобрести его сейчас. Ведь позже его вывесят по полной цене", – комментирует стилист.

Лайфхак 4. Акции

Когда на сейле ничего уже не осталось, обращайте внимание на акции. Например, два по цене одного. Если прийти в магазин с 2-3-мя друзьями, можно выгодно скупиться.

Лайфхак 5. Проблема выбора

И последний секрет от стилиста. Если не знаете, что купить – берите базовую одежду. А если сомневаетесь, нужна ли вам вещь – спросите у себя: "Купила бы я эту вещь, если бы на нее не было такой большой скидки?"

Смотрите видео о летней моде, как выбрать платье:

Ранее мы публиковали список идей и адресов, куда девать старые вещи.