Як правильно купувати речі під час великих розпродажів: ТОП-5 лайфхаків

Як купувати речі на розпродажі / Фото: Unsplash
У багатьох модниць дві проблеми: нема чого вдягти і нікуди дівати одяг. Про рішення другого питання ми розповідали раніше. А ось із першою проблемою спробували впоратися Марія Мельник і Григорій Герман у "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна".
Адже часто те, що купили на знижки, вирушає на смітник: через втрату форми, кольору і якості. Щоб цього не сталося, і ви залишилися задоволені своїм вибором і обновками, дізнайтеся секрети вигідного шопінгу на сейл, як під час літніх розпродажів не загубитися в знижках і не купити зайвого.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Як купувати речі на розпродажі: лайфхаки від стиліста
- Лайфхак 1. Дати розпродажів
Як купувати речі на розпродажу / Фото: Unsplash
"Всі світові мережі розпродають свої колекції з неймовірною швидкістю, тому потрібно реагувати дуже швидко, – коментує персональний стиліст Олена Мудренко. – Ви можете заздалегідь придивитися до старої колекції, зберегти потрібні речі у вашому "списку бажань" або сфотографувати в окремий альбом. А коли почнуться розпродажі, відразу купувати ".
Тому, чергувати під торговим центром не потрібно. Варто тільки завантажити собі на телефон спеціальний додаток, який відстежуватиме старт розпродажу в усіх магазинах.
- Лайфхак 2. Список бажань
Як купувати речі на розпродажу / Фото: Unsplash
Перед шопінгом потрібно розібрати свій гардероб і скласти список потрібних речей. Порядок у шафі – це страховка від покупки так званих дублікатів.
"Наприклад, у вас вже є 5 однакових білих футболок і 5 різних пар джинсів, і взагалі ваш гардероб не дуже різноманітний, починайте з його розбору і складання списку необхідних речей", – радить експерт.
- Лайфхак 3. Не в сезон
Як купувати речі на розпродажу / Фото: Unsplash
Не чекайте на тотальні розпродажі. Адже так можна взагалі залишитися без покупок. А ще варто придивитися до осінніх і зимових луків. Їх також часто "викидають" на сейл з привабливими цінами.
"Якщо вам потрібен звичайний базовий тренч на осінь, не втрачайте можливості придбати його зараз. Адже пізніше його вивісять за повною ціною ", – коментує стиліст.
- Лайфхак 4. Акції
Як купувати речі на розпродажу / Фото: Pexels
Коли на сейлі нічого вже не залишилося, звертайте увагу на акції. Наприклад, два за ціною одного. Якщо прийти в магазин із 2-3-ма друзями, можна вигідно скупитися.
- Лайфхак 5. Проблема вибору
Як купувати речі на розпродажу / Фото: Pexels
І останній секрет від стиліста. Якщо не знаєте, що купити – беріть базовий одяг. А якщо сумніваєтеся, чи потрібна вам річ – запитайте себе: "Чи купила б я цю річ, якби на неї не було такої великої знижки?"
Дивіться відео про літню моду, як вибрати сукню:
Раніше ми публікували список ідей і адрес, куди подіти старі речі.
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