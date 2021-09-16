Как правильно спать, чтобы быть здоровыми и красивыми

Как правильно спать для красоты и здоровья / Фото: Коллаж: Сегодня

Вроде бы и поспали, но не выспались, нет ощущения отдыха, шея затекла, пора вставать и бежать на работу – знакомая ситуация?

Но усталость – не самое страшное, к чему приводит недосып . Сахарный диабет, депрессия, утомляемость, избыточный вес, инфаркт и даже рак – такими могут быть последствия неправильного режима сна. А при неправильной позе человек за ночь может не дышать целых четыре часа.

Корреспондентка "Сегодня" Людмила Гаврилюк провела эксперимент, чтобы узнать, во сколько нужно ложиться и как правильно спать для красоты и здоровья.

Безопасный сон: что нужно знать

Если человек плохо спит и имеет сопутствующее или хронические заболевания, избыточный вес или проблемы с давлением, то качественный сон для этих людей достаточно важен, – отмечает терапевт Александр Курильчик.

Ложиться не позже десяти вечера – именно тогда производится жизненно необходимый гормон мелатонин , который и отвечает за наш иммунитет. И спать не менее восьми часов. Именно таким является полезный и безопасный сон.

Сместить эту точку в 23.00 невозможно. "А можно я лягу в 12 и свои 8:00 досплю?" – Нет, пользы уже не будет. Плохой сон, если он больше восьми часов, там где 9-12 часов – это уже плохо. В группе пересыпа больше инсультов, инфарктов, чем в группе недосыпа, – говорит сомнолог Юрий Погорецкий.

Как правильно спать: лайфхаки

Лайфхак 1. Вовремя ложиться

Как правильно спать / Фото: Unsplash

По рекомендациям врачей, в постель нужно ложиться пораньше – не позже 22:00. Именно в это время вырабатывается жизненно важный гормон мелатонин, отвечающий за иммунитет организма. Сдвигание этого режима пользы не принесет.

Лайфхак 2. Вовремя вставать

Как правильно спать / Фото: Unsplash

Норма полезного сна составляет 8 часов. Если время сна превышает 8 часов – это плохой сон. Пересыпать для человека более вредно, чем недосыпать.

Лайфхак 3. Подготовиться ко сну

Как правильно спать / Фото: Unsplash

Все гаджеты нужно отложить за час до сна. Кофе пить – до обеда, а не вечером. Ужинать можно не позже, чем за два часа до сна.

Лайфхак 4. Убрать раздражители

Как правильно спать / Фото: Unsplash

Постарайтесь избавиться от факторов, которые мешают уснуть. В комнате должно быть темно, тихо и прохладно. Кошку и собаку лучше отправить в другую комнату.

Лайфхак 5. Организовать постель

Как правильно спать / Фото: Unsplash

Одной подушки для нормального сна недостаточно. Оптимально положить 5-6 подушек и сформировать себе легкий подъем от попы вверх к голове.

Лайфхак 6. Выбрать позу для сна

Как правильно спать / Фото: Unsplash

Обычно каждый спит, как любит. Но для безопасного сна поза имеет значение. Сон на спине не рекомендуется, потому что он провоцирует храп и остановку дыхания. Если есть осложнения с желудком – лучше спать на левом боку. У кого все нормально – можно спать и на правом, и на левом.

Смотрите видео о том, как правильно спать, чтобы быть здоровым:

Ранее мы рассказывали, в какие дни снятся вещие сны и как их правильно трактовать.