Як правильно спати, щоб бути здоровим і красивим

Як правильно спати для краси і здоров'я / Фото: Колаж: Сьогодні

Начебто і поспали, але не виспалися, немає відчуття відпочинку, шия затерпла, час вставати і бігти на роботу – знайома ситуація?

Але втома – не найстрашніше, до чого призводить недосип . Цукровий діабет, депресія, стомлюваність, надмірна вага, інфаркт і навіть рак – такими можуть бути наслідки неправильного режиму сну. А неправильна поза не дає повноцінно дихати. Сумарно за ніч може набігати до чотирьох годин без кисню.

Кореспондентка "Сьогодні" Людмила Гаврилюк провела експеримент, щоб дізнатися, о котрій потрібно лягати і як правильно спати для краси і здоров'я.

Безпечний сон: що потрібно знати

Якщо людина погано спить і має супутні чи хронічні захворювання, надмірну вагу або проблеми з тиском, то якісний сон для цих людей дуже важливий, – зазначає терапевт Олександр Курильчик.

Лягати не пізніше десятої вечора – саме тоді в організмі й виробляється життєво необхідний гормон мелатонін , який відповідає за наш імунітет. І спати не менше восьми годин. Таким є корисний і безпечний сон.

Змістити цю точку в 23:00 неможливо. "А можна я ляжу в 12 і свої 8 годин досплю?" Ні, користі вже не буде. Поганий сон, якщо він більше восьми годин, там, де 9-12 годин, – це вже погано. У групі пересипу більше інсультів, інфарктів, ніж у групі недосипу, – каже сомнолог Юрій Погорецький.

Як правильно спати: лайфхаки

Лайфхак 1. Вчасно лягати

Як правильно спати / Фото: Unsplash

За рекомендаціями лікарів, у ліжко потрібно лягати не пізніше 22:00. У цей час організм виробляє життєво важливий для формування імунітету гормон мелатонін. Порушення цього режиму користі не принесе.

Лайфхак 2. Вчасно вставати

Як правильно спати / Фото: Unsplash

Норма корисного сну становить 8 годин. Якщо час сну перевищує 8 годин – це поганий сон. Пересипати для людини більш шкідливо, ніж недосипати.

Лайфхак 3. Підготуватися до сну

Як правильно спати / Фото: Unsplash

Всі гаджети потрібно відкласти за годину до сну. Каву пити – до обіду, а не ввечері. Вечеряти можна не пізніше ніж за дві години до сну.

Лайфхак 4. Прибрати подразники

Як правильно спати / Фото: Unsplash

Постарайтеся позбутися факторів, які заважають заснути. У кімнаті має бути темно, тихо і прохолодно. Кішку і собаку краще відправити в іншу кімнату.

Лайфхак 5. Організувати ліжко

Як правильно спати / Фото: Unsplash

Однієї подушки для нормального сну недостатньо. Оптимально покласти 5-6 подушок і сформувати собі невеликий підйом тулуба вгору до голови.

Лайфхак 6. Вибрати позу для сну

Як правильно спати / Фото: Unsplash

Зазвичай кожен спить як любить. Але для безпечного сну поза має значення. Сон на спині не рекомендується, тому що він провокує хропіння і зупинку дихання. Якщо є ускладнення зі шлунком – краще спати на лівому боці. У кого все нормально – можна спати і на правому, і на лівому.

Дивіться відео про те, як правильно спати, щоб бути здоровим:

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