Как применять лак для ногтей в быту: ТОП-10 лайфхаков

Как использовать лак / Фото: Коллаж: Сегодня

Маникюр маникюром, но лак способен выручить во многих непредвиденных ситуациях в быту. Всем девушкам давно известен трюк со стрелкой на колготах – с помощью лака ее можно незаметно остановить.

Но это далеко не единственное его применение. Как можно использовать прозрачный и цветной лак, читайте наши лайфхаки.

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Как применять лак: лайфхаки

Лайфхак 1. Надписи

Как использовать лак. Фото: скриншот из YouTube/OlO

Бесцветный лак можно использовать в виде ламинирующего вещества, чтобы надписи, нанесенные маркером и другими красками, не стирались со временем.

Лайфхак 2. Пуговица

Как использовать лак. Фото: скриншот из YouTube/OlO

Нет возможности пришить пуговицу, чтобы она окончательно не оторвалась и дожила до момента реставрации? Капните бесцветный лак на саму нить, чтобы он просочился и подсох, но не прижимайте слишком сильно пуговицу, иначе она приклеится к одежде.

Лайфхак 3. Стразы

Как использовать лак / Фото: Pinterest

Аналогично бесцветный лак пригодится для отделки одежды стразами и украшениями. Его не видно, а держать он будет крепко.

Лайфхак 4. Шнурки

Как использовать лак. Фото: скриншот из YouTube/OlO

Чтобы кончики шнурков не сатались, смажьте их лаком для ногтей. А еще нитка, скрепленная лаком, легче войдет в иголку.

Лайфхак 5. Очки

Как использовать лак. Фото: скриншот из YouTube/CTVBY

Если расшатался винтик в оправе очков, капните на него лаком. После такой фиксации очки еще прослужат вам долго.

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Лайфхак 6. Провода

Как использовать лак. Фото: скриншот из YouTube/OlO

Чтобы не путаться в одинаковых проводках, пометьте их разноцветным лаком. Такие отметины не сотрутся годами.

Лайфхак 7. Ключи

Как использовать лак. Фото: скриншот из YouTube/OlO

Аналогично можно поступить с ключами, если в связке много одинаковых, и вы постоянно путаетесь в них. Разрисуйте разноцветным лаком, а заодно можете поставить цветные отметины на замках.

Лайфхак 8. Обувь

Как использовать лак. Фото: скриншот из YouTube/OlO

С помощью лака можно замаскировать мелкие царапины, потертости, подклеить выбившуюся нитку или крепеж на обуви. Главное – подобрать нужный цвет.

Лайфхак 9. Раковина

Как использовать лак. Фото: скриншот из YouTube/CTVBY

Чтобы на раковине и других плоскостях в ванной не оставались следы ржавчины, обработайте лаком для ногтей донышко металлических флаконов

Лайфхак 10. Мебель

Как использовать лак / Фото: Pinterest

Прозрачный лак можно использовать для скрытия мелких сколов и царапин на лакированных поверхностях мебели и паркете.

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