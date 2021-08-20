Как применять лак для ногтей в быту: ТОП-10 лайфхаков

Как использовать лак / Фото: Коллаж: Сегодня
Маникюр маникюром, но лак способен выручить во многих непредвиденных ситуациях в быту. Всем девушкам давно известен трюк со стрелкой на колготах – с помощью лака ее можно незаметно остановить.
Но это далеко не единственное его применение. Как можно использовать прозрачный и цветной лак, читайте наши лайфхаки.
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Как применять лак: лайфхаки
- Лайфхак 1. Надписи
Бесцветный лак можно использовать в виде ламинирующего вещества, чтобы надписи, нанесенные маркером и другими красками, не стирались со временем.
- Лайфхак 2. Пуговица
Нет возможности пришить пуговицу, чтобы она окончательно не оторвалась и дожила до момента реставрации? Капните бесцветный лак на саму нить, чтобы он просочился и подсох, но не прижимайте слишком сильно пуговицу, иначе она приклеится к одежде.
- Лайфхак 3. Стразы
Аналогично бесцветный лак пригодится для отделки одежды стразами и украшениями. Его не видно, а держать он будет крепко.
- Лайфхак 4. Шнурки
Чтобы кончики шнурков не сатались, смажьте их лаком для ногтей. А еще нитка, скрепленная лаком, легче войдет в иголку.
- Лайфхак 5. Очки
Если расшатался винтик в оправе очков, капните на него лаком. После такой фиксации очки еще прослужат вам долго.
- Лайфхак 6. Провода
Чтобы не путаться в одинаковых проводках, пометьте их разноцветным лаком. Такие отметины не сотрутся годами.
- Лайфхак 7. Ключи
Аналогично можно поступить с ключами, если в связке много одинаковых, и вы постоянно путаетесь в них. Разрисуйте разноцветным лаком, а заодно можете поставить цветные отметины на замках.
- Лайфхак 8. Обувь
С помощью лака можно замаскировать мелкие царапины, потертости, подклеить выбившуюся нитку или крепеж на обуви. Главное – подобрать нужный цвет.
- Лайфхак 9. Раковина
Чтобы на раковине и других плоскостях в ванной не оставались следы ржавчины, обработайте лаком для ногтей донышко металлических флаконов
- Лайфхак 10. Мебель
Прозрачный лак можно использовать для скрытия мелких сколов и царапин на лакированных поверхностях мебели и паркете.
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