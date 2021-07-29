Как применять соду в быту

Пищевая сода: где применяется в быту / Фото: Pixabay
Обыкновенная пищевая сода просто незаменима на даче и в быту. Это известный разрыхлитель для теста, а еще отличное чистящее и отбеливающее средство, к тому же дешевое. Соду добавляют в тесто и напитки, ею чистят посуду и зубы, в ней замачивают белье и драгоценности. Где еще применяется сода в домашнем хозяйстве, читайте в нашей статье.
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Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Как применять соду: лайфхаки
- Лайфхак 1. Шампунь
Если в обычный шампунь добавить немного соды, такое средство получит отличный глубоко очищающий эффект и к тому же будет легче смываться с волос.
- Лайфхак 2. Запахопоглотитель
Сода способна впитывать запахи , в том числе неприятные. Поместите пищевую соду в холодильник, и она возьмет на себя сильные запахи продуктов. А мешочки с содой в обуви избавят ее от специфического запаха и сработают как противогрибковое средство.
- Лайфхак 3. Освежитель
Если смешать 1 ст. ложку соды с несколькими каплями любимого эфирного масла и влить смесь в емкость-распылитель с дистиллированною водой, у вас выйдет приятный освежитель воздуха.
- Лайфхак 4. Пятновыводитель
Многие хозяйки в процессе стирки добавляют в воду немного пищевой соды, а также пользуются нею во время замачивания . Сода избавляет вещи даже от въевшихся пятен и делает цвета ярче.
- Лайфхак 5. Чистящее средство
Также пищевая сода – отличное натуральное средство , которое справляется с жиром и остатками пищи в кастрюлях, сковородках и другой посуде. Ее можно добавить к посудному средству или же использовать в чистом виде.
- Лайфхак 6. Скраб для кожи
Соду применяют в качестве отшелушивающего средства . Она убирает омертвевшие клетки и поддерживает защитный барьер кожи. Из соды и воды нужно сделать пастообразную массу, нанести на кожу и аккуратно массировать кончиками пальцев круговыми движениями, после чего смыть скраб прохладной водой.
- Лайфхак 7. Чистка украшений
Возьмите три части соды и одну часть воды , замесите пасту, а затем бинтиком или спонжем протрите серебро и смойте водой. Оно заблестит, как новое.
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Ранее мы рассказывали, как с помощью соды можно вырастить сладкие помидоры.
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