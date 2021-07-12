Как использовать молотый кофе: лайфхаки для тела, дома и дачи

Кофе способен не только взбодрить и тонизировать, подарить наслаждения от своего аромата и вкуса. После использования по назначению остается еще кофейная гуща, которая также пригодится вам в быту и на огороде.
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Как использовать молотый кофе: лайфхаки
- Лайфхак 1. Запахи в холодильнике
В парфюмерных магазинах не зря периодически предлагают понюхать кофе. Он способен перебивать запахи. Высушите кофейную гущу, поместите в баночку, сделайте в крышке отверстия и поставьте в холодильник. Кофе нейтрализует посторонние ароматы и впитывает неприятные запахи в холодильнике.
- Лайфхак 2. Запахи на руках
Запахи на руках также можно убрать с помощью кофе. Держите баночку с молотым кофе рядом с мойкой на кухне. И всякий раз, после того как поработали с луком, чесноком, селедкой и другими сильно пахнущими продуктами, потрите руки кофе, а затем помойте обычным способом.
- Лайфхак 3. Скраб для тела
Очищающие и питающие кофейные скрабы очень популярны благодаря своей эффективности и аромату. Кофеманы просто без ума от запаха и бархатной кожи, которая получается в результате процедуры.
- Лайфхак 4. Чистка посуды
Иногда после интенсивного использования на кухонной утвари образуется нагар, который сложно удалить обычными моющими средствами. Насыпьте на это место молотый кофе и хорошенько потрите, а затем смойте горячей водой. Имейте в виду, что этот способ не стоит использовать с посудой, которая не любит абразивную обработку.
- Лайфхак 5. Ароматизатор
Пошейте небольшие тканевые мешочки, украсьте на свое усмотрение и наполните их сухим молотым кофе. Такие миниатюрные ароматизаторы можно разложить в шкафу, на кухне, в коридоре, повесить в авто. Особенно они порадуют кофеманов.
- Лайфхак 6. Картина
Кофе можно рисовать. Причем, картины получаются эффектными, бархатистыми и ароматными. Для начала нанесите контур будущего рисунка. Затем аккуратно намажьте его клеем, а сверху насыпьте высушенный молотый кофе. Когда основная масса приклеится, просто ссыпьте все лишнее.
- Лайфхак 7. Свежесть обуви
Неприятный запах обуви, с которым бывает сложно бороться, уйдет гораздо легче после простой процедуры. Насыпьте сухую кофейную гущу в мешочек или носок и поместите на ночь внутрь кроссовок, ботинок или другой проблемной обуви. К утру кофе впитает запахи.
- Лайфхак 8. Борьба с вампирами
А вот комарам запах кофе совершенно не по душе. Так что, если вы хотите без проблем провести вечер на воздухе, возьмите с собой баночку молотого кофе и просто подожгите его. Заслышав запах кофейного дыма, насекомые улетят.
- Лайфхак 9. Удобрение для растений
В кофе содержится множество полезных веществ не только для человека, но и для растений. Вместо того, чтобы выбросить кофейную гущу, вы можете найти ей достойное применение в саду, насыпав на клумбы в качестве удобрения. Особенно такая подкормка понравится растениям, которые любят кислую почву, например, азалии, камелии, гортензии, вечнозеленые виды.
- Лайфхак 10. Компонент для компоста
В кофе содержится азот, который прекрасно работает в компостной яме, перерабатывая органические отходы для будущей подкормки растений. Насыпьте молотый кофе в яму и перемешайте.
- Лайфхак 11. Борьба с вредителями
Гуща после кофе – натуральный компонент, который в почве отлично отпугивает многочисленных вредителей: муравьев, улиток, слизней и других. К тому же кофе – хорошая натуральная подкормка для растений.
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