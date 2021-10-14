Как расправить сбитый пух, если постирали пуховик

Как распушить пуховик / Фото: Коллаж: Сегодня

Неудачно постирали и высушили пуховик, и он стал тонким? Дело в том, что весь пух сбился в комочки и теперь он не сможет вас греть.

Но эту проблему можно решить, причем, не одним, а даже несколькими способами. Читайте наши лайфхаки и выбирайте, что вам больше подходит.

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Как распушить пуховик: лайфхаки

Лайфхак 1. В стиральной машине

Как расправить пух / Фото: pinterest

Сухой пуховик выворачивается наизнанку и снова помещается в машинку. Но на этот раз туда же забрасываются 3-4 теннисных мячика и включается не стирка, а сушка с низкой температурой. Нет режима сушки? Тогда включите отжим менее 800 оборотов. В результате сбившийся пух разбивается и расправляется.

Лайфхак 2. Пылесосом

Как расправить пух / Фото: pinterest

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Вам потребуется пылесос с функцией выдува. Поместите вывернутый наизнанку пуховик в плотный полиэтиленовый пакет . Край пакета оберните вокруг трубки пылесоса и завяжите, чтобы он не пропускал воздух. Включите пылесос и сначала удалите весь воздух, создав вакуум. А затем включите его в обычном режиме и наполните пакет воздухом. Повторите процедуру несколько раз, и комки пуха разойдутся.

Лайфхак 3. Выбить

Как расправить пух / Фото: pinterest

Сухой пуховик можно взбить обыкновенной выбивалкой для ковров. Разложите одежду на твердой поверхности и постучите по тем участкам, где наполнитель свалялся и скомкался. Затем пуховик выверните наизнанку и прогладьте через проутюжку, желательно с паром.

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Лайфхак 4. Скалкой

Как расправить пух / Фото: pinterest

Обыкновенная кухонная скалка также может пригодиться, если нужно справиться с непослушными комочками пуха. Разложите пуховик на твердой и гладкой поверхности и пройдитесь по нему скалкой. Начните расправлять его снизу вверх, потому что пух обычно оседает внизу. Также не забудьте про рукава, воротник и капюшон.

Лайфхак 5. Взбить пух руками

Как расправить пух / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Этот скрупулезный метод потребует много времени и сил. Зато и результат будет лучшим. Нужно поочередно пройтись по всем ячейкам , пальцами аккуратно отсоединить и растрепать небольшие кусочки пуха по всей площади. Периодически пуховик нужно полностью встряхивать.

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