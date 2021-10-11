Как снять катышки с одежды: ТОП-9 простых способов

Обновить старую вещь и вернуть ей красивый вид можно, просто удалив неаккуратные комочки с ткани

Как снять катышки с одежды / Фото: Коллаж: Сегодня

Вы совсем недавно купили свитер, но вот катышки на нем портят весь внешний вид , делая его потрепанным и старым. Не спешите избавляться от вещи – она вам еще послужит не один сезон.

Катышки могут появиться из-за не особо качественного материала, но также причиной становится неправильный уход за одеждой. Частая носка, жесткая стирка и сушка вещей плохо влияют на ткань, подвергая волокна трению и скатыванию в комочки.

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Снять катышки, помимо специальной машинки, можно самыми простыми подручными средствами, на которые у вас не уйдет много времени. Зато любимая вещь будет реанимирована и еще порадует вас.

Как избавиться от катышков на одежде: лайфхаки

Лайфхак 1. Бритва

Как снять катышки с одежды / Фото: pinterest

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Снять катышки с гладких и не слишком ворсистых вещей просто бритвенным станком. Для этого нужно натянуть вещь в проблемной зоне и аккуратно обработать, стараясь не порезать.

Лайфхак 2. Пемза

Как снять катышки с одежды / Фото: pinterest

Жесткий абразивный камешек легко удалит катышки с грубой ткани , например, с пальто.

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Лайфхак 3. Скотч

Как снять катышки с одежды / Фото: pinterest

С катышками, шерстью и другим мусором отлично справляется липкая лента. Пройдитесь скотчем по проблемным местам, для чего прижимайте его к ткани и резко отрывайте, стараясь захватить побольше катышков.

Лайфхак 4. Ножницы

Как снять катышки с одежды / Фото: pinterest

Если у вас хватит терпения, можно удалить катышки, срезая их ножницами. Такой способ более качественный, потому что волокна именно срезаются , а не обрываются, как в других случаях. Это уменьшает вероятность быстрого образования новых катышков.

Лайфхак 5. Гребешок

Как снять катышки с одежды / Фото: pinterest

Расческа с мелкими зубьями поможет избавиться от спутывания длинного ворса на ткани. Для этого материал не нужно натягивать, чтобы не вырвать ворсинки. А движения должны быть плавными по ходу расположения волосков.

Лайфхак 6. Зубная щетка

Как снять катышки с одежды / Фото: pinterest

Аналогично с катышками на длинном ворсе борется старая зубная щетка.

Лайфхак 7. Хлеб

Как снять катышки с одежды / Фото: pinterest

Кусочком черствого или сухого хлеба можно без труда снять катышки на одежде. Для этого лучше всего подходит кусок пористого хлеба , высушенного в духовке.

Лайфхак 8. Губка

Как снять катышки с одежды / Фото: pinterest

С мелкими катышками успешно борется простая мочалка для мытья посуды, точнее, ее жесткая сторона. А если перевернуть мочалку и слегка увлажнить ее – она прекрасно снимает ворс с одежды.

Лайфхак 9. Наждачная бумага

Как снять катышки с одежды / Фото: pinterest

Для обработки одежды с коротким ворсом подойдет также мелкозернистая наждачка. Принцип действия – такой же, как и с пемзой. Главное – не перестараться и не затереть ткань до дыр.

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