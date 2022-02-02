Как сделать букет из конфет на 14 февраля: пошаговая инструкция с фото

Как сделать букет из конфет на 14 февраля за 7 шагов / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Что можно подарить на День святого Валентина? Есть множество готовых вариантов, но, если вам хочется удивить и порадовать свою половинку собственноручно приготовленным презентом, предлагаем вам изготовить букет из конфет .

Он потребует какое-то время и сноровку, но не переживайте: потренировавшись на первой конфете, дальше дело пойдет быстро и увлекательно. Вы даже не заметите, как наполните коробку сладостями. Зато радость от такого романтического и вкусного подарка – просто непередаваемая!

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Как сделать букет из конфет: лайфхак

Шаг 1. Основа

Как сделать букет из конфет на День святого Валентина / Фото: pinterest

Возьмите коробку в форме сердца. Для изготовления основы подойдет пенопласт или же пеноплекс – этот материал отлично режется, держит шпажки и не крошится. Вырежьте его по форме коробки.

Шаг 2. Ткань

Как сделать букет из конфет на День святого Валентина / Фото: pinterest

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Лоскут органзы вложите в коробку, зафиксируйте пеноплексом и ровно срежьте излишки ткани.

Шаг 3. Наполнитель

Как сделать букет из конфет на День святого Валентина / Фото: pinterest

Возьмите декоративный бумажный или синтетический наполнитель и замаскируйте ним основу в коробке.

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Шаг 4. Конфеты

Как сделать букет из конфет на День святого Валентина / Фото: pinterest

Конфеты могут быть любыми на ваш выбор – от простых леденцов до изысканных шоколадок. Для лучшей фиксации можно использовать шпажки.

Шаг 5. Цветы

Как сделать букет из конфет на День святого Валентина / Фото: pinterest

Для создания цветов удобно работать со специальной гофрированной бумагой . Каждую конфетку запакуйте и закрутите в лепестки красного цвета, формируя бутон.

Шаг 6. Стебель

Как сделать букет из конфет на День святого Валентина / Фото: pinterest

Соответственно из зеленой бумаги изготавливается чашечка и стебель – просто накручиваются вокруг бутона на шпажку и крепятся каплей клея.

Шаг 7. Подарок

Как сделать букет из конфет на День святого Валентина / Фото: pinterest

Наполните цветами коробку, воткнув их в основу, чтобы композиция держала форму и не рассыпалась. Романтический подарок на День влюбленных готов!

Ранее мы рассказывали, что подарить любимой девушке на День Валентина-2022.