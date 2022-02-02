Как сделать букет из конфет на 14 февраля: пошаговая инструкция с фото

Как сделать букет из конфет на 14 февраля за 7 шагов / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня
Что можно подарить на День святого Валентина? Есть множество готовых вариантов, но, если вам хочется удивить и порадовать свою половинку собственноручно приготовленным презентом, предлагаем вам изготовить букет из конфет .
Он потребует какое-то время и сноровку, но не переживайте: потренировавшись на первой конфете, дальше дело пойдет быстро и увлекательно. Вы даже не заметите, как наполните коробку сладостями. Зато радость от такого романтического и вкусного подарка – просто непередаваемая!
Как сделать букет из конфет: лайфхак
- Шаг 1. Основа
Возьмите коробку в форме сердца. Для изготовления основы подойдет пенопласт или же пеноплекс – этот материал отлично режется, держит шпажки и не крошится. Вырежьте его по форме коробки.
- Шаг 2. Ткань
Лоскут органзы вложите в коробку, зафиксируйте пеноплексом и ровно срежьте излишки ткани.
- Шаг 3. Наполнитель
Возьмите декоративный бумажный или синтетический наполнитель и замаскируйте ним основу в коробке.
- Шаг 4. Конфеты
Конфеты могут быть любыми на ваш выбор – от простых леденцов до изысканных шоколадок. Для лучшей фиксации можно использовать шпажки.
- Шаг 5. Цветы
Для создания цветов удобно работать со специальной гофрированной бумагой . Каждую конфетку запакуйте и закрутите в лепестки красного цвета, формируя бутон.
- Шаг 6. Стебель
Соответственно из зеленой бумаги изготавливается чашечка и стебель – просто накручиваются вокруг бутона на шпажку и крепятся каплей клея.
- Шаг 7. Подарок
Наполните цветами коробку, воткнув их в основу, чтобы композиция держала форму и не рассыпалась. Романтический подарок на День влюбленных готов!
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