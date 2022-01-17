Как сделать, чтобы колготки не рвались: беспроигрышные советы

Есть множество способов дольше сохранить колготы целыми и без зацепок / Фото: Коллаж: Сегодня

Колготки – неотъемлемая часть гардероба любой женщины осенью, зимой и весной. Но даже самые прочные и модные, увы, имеют свойство рваться. Чтобы ваши потери за холодный сезон были минимальными, читайте полезные советы, как спасти колготы от зацепок и стрелок .

Что делать, чтобы колготки не рвались: лайфхаки

Лайфхак 1. Следы

Что сделать, чтобы колготки не рвались / Фото: unsplash

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Следы или носки, надетые поверх колгот, предотвратят быстрое изнашивание ваших любимых колготок. Они будут меньше тереться об обувь и лучше сохранятся.

Лайфхак 2. Обувь

Что сделать, чтобы колготки не рвались / Фото: unsplash

Старайтесь подбирать удобную обувь по размеру , не тесную и с правильной формой. Такая не будет натирать не только колготы, но также пальцы и пятки, избавляя ноги от мучительных мозолей.

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Лайфхак 3. Швы

Колготы чаще всего лохматятся и рвутся на местах соприкосновения ноги с голенищем, особенно если в обуви грубый внутренний шов и змейка. Заклейте его, обшейте мягким материалом или же обработайте грубый край пилочкой.

Лайфхак 4. Перчатки

Что сделать, чтобы колготки не рвались / Фото: unsplash

Имейте в виду, что малейшие заусеницы на пальцах ваших рук (а не только ног) также могут спровоцировать зацепки во время того, как вы надеваете колготы. А впоследствии на этом месте образуется дырка. Лайфхак: делайте это в перчатках .

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Лайфхак 5. Размер

Что сделать, чтобы колготки не рвались / Фото: unsplash

Размер важен не только для обуви, но также и для колготок. Они могут рваться не из-за плохого качества, а потому, что вам элементарно не подходит размер – то ли длина, то ли полнота.

Лайфхак 6. Стирка

Что сделать, чтобы колготки не рвались / Фото: unsplash

Чтобы колготы дольше прослужили, стирать их нужно руками или в специальном мешке для стирки в машинке.

Лайфхак 7. Сушка

После стирки колготы должны высохнуть при комнатной температуре, тем более что сохнут они очень быстро. Ни в коем случае не сушите их на батарее – от высокой температуры они портятся.

Лайфхак 8. Стрелка

Что сделать, чтобы колготки не рвались / Фото: unsplash

Если с вами все-таки случилась неприятность, и на колготах появилась дырочка, остановить стрелку , чтобы она предательски не побежала дальше, поможет лак для ногтей, клей ПВА или же кусочек мыла – намыльте зацепку и подождите, чтобы высохла.

Лайфхак 9. Морозилка

Полезный лайфхак – это намочить колготы и отправить в морозилку на ночь. Такая процедура делает капроновые волокна более прочными и устойчивыми к повреждениям.

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