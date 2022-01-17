Як зробити, щоб колготки не рвалися: безпрограшні поради

Існує безліч способів довше зберегти колготи цілими і без зачіпок / Фото: Колаж: Сьогодні
Колготки – невід'ємна частина гардеробу будь-якої жінки восени, взимку та навесні. Але навіть найміцніші і наймодніші, на жаль, мають властивість рватися. Щоб ваші втрати за холодний сезон були мінімальними, читайте корисні поради, як врятувати колготи від зачіпок та стрілок .
Що робити, щоб колготки не рвалися: лайфхаки
- Лайфхак 1. Сліди
Сліди або шкарпетки, надіті поверх колгот, запобігають швидкому зношуванню ваших улюблених колготок. Вони будуть менше тертися об взуття та краще збережуться.
- Лайфхак 2. Взуття
Намагайтеся підбирати зручне взуття за розміром , щоб воно не тиснуло і було правильної форми. Таке не буде натирати не лише колготи, але також пальці та п'яти, позбавляючи ноги від болісних мозолів.
- Лайфхак 3. Шви
Колготи найчастіше кудлатяться і рвуться на місцях дотику ног до халяви, особливо якщо у взутті грубий внутрішній шов та змійка. Заклейте його, обшийте м'яким матеріалом або обробіть грубий край пилкою.
- Лайфхак 4. Рукавички
Майте на увазі, що найменші задирки на пальцях ваших рук (а не тільки ніг) також можуть спровокувати зачіпки під час того, як ви вдягаєте колготи. А згодом на цьому місці утворюється дірка. Лайфхак: робіть це в рукавичках .
- Лайфхак 5. Розмір
Розмір важливий не лише для взуття, але й для колготок. Вони можуть рватися не через погану якість, а тому, що вам елементарно не підходить розмір – довжина або повнота.
- Лайфхак 6. Прання
Щоб колготи довше прослужили, прати їх треба руками або у спеціальному мішку для прання у машинці.
- Лайфхак 7. Сушіння
Після прання колготи повинні висохнути при кімнатній температурі, тим більше що вони дуже швидко сохнуть. Ні в якому разі не сушіть їх на батареї – від високої температури вони псуються.
- Лайфхак 8. Стрілка
Якщо з вами таки трапилася неприємність, і на колготах з'явилася дірочка, зупинити стрілку , щоб вона зрадницьки не побігла далі, допоможе лак для нігтів, клей ПВА або шматочок мила – намильте зачіпку і зачекайте, щоб висохла.
- Лайфхак 9. Морозилка
Корисний лайфхак – це намочити колготи та відправити у морозилку на ніч. Така процедура робить капронові волокна більш міцними та стійкими до пошкоджень.
Раніше ми розповідали, як заправляти джинси у взуття.