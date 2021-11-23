Как сделать формочки для маффинов / Фото: Коллаж: Сегодня
Выпечка – вещь приятная и вкусная во всех смыслах. Но иногда бывает так, что испечь хочется, к примеру, кексики, и продукты есть, и настроение, а вот готовить – не в чем. Или же не хочется долго возиться с отмыванием металлических формочек. В этом случае на выручку придут собственноручно сделанные формочки . Как и из чего их соорудить, читайте в наших лайфхаках.
Как сделать формочки для кексов: лайфхаки
- Лайфхак 1. Формочки для кексов из фольги
Вам понадобится обычная кухонная фольга , которая предназначена для выпечки, и стакан.
- Оторвите кусок фольги и сложите его вчетверо с таким расчетом, чтобы полученным квадратом получилось обернуть стакан.
- Переверните стакан вверх дном .
- Сверху на стакан положите фольгу и хорошенько прижмите ее , чтобы она приняла форму стакана.
- Снимите формочку со стакана и срежьте торчащие углы , чтобы ее края получились ровные.
- Лайфхак 2. Формочки для кексов из бумаги
При выпечке маффинов, помимо формочек из металла или фольги, очень удобно использовать бумажные вставки. Они помогают достать кексики целыми, тесто не прилипает , да и сами формочки потом гораздо легче мыть. А принцип изготовления тот же, что и при работе с фольгой.
- Нарежьте пергамент на квадраты, которые по размеру совпадают с вашими формочками.
- Возьмите все тот же стакан и переверните его .
- Сверху на стакан положите лист бумаги и хорошенько прижмите ее , чтобы она приняла форму стакана.
- Снимите бумажную формочку со стакана и при желании подравняйте края , срезав лишние углы.
- Теперь вложите бумажные формочки в фольгу и можете наливать тесто .
- Лайфхак 3. Нарядные бумажные формочки для кексов
Если кексы предназначены для гостинцев или красивой подачи , вы можете сделать для них более нарядный вариант формочек. Для этого вам понадобятся металлические формы и красивая бумага для выпечки, к примеру, с рисунком.
- Промерьте линейкой или ниткой размер металлической формочки: дно плюс двойная высота стенок – получите нужный диаметр круга .
- Вырежьте круг с указанным диаметром из плотной бумаги или картона – это будет шаблон .
- Отмотайте пергамент, сложите его гармошкой , обрисуйте по шаблону и вырежьте сразу несколько кружочков.
- Затем возьмите тарелку с водой и погрузите в нее пергамент на несколько минут, чтобы он намок .
- Поочередно вложите пергаментные кружки в металлические формы, вставляя одну в другую , чтобы бумага приняла нужную форму.
- Отправляйте всю конструкцию в разогретую духовку на 15 минут .
- Достаньте из духовки формы и дайте им остыть , а затем освободите бумагу из форм.
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