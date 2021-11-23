Как сделать формочки для маффинов / Фото: Коллаж: Сегодня

Выпечка – вещь приятная и вкусная во всех смыслах. Но иногда бывает так, что испечь хочется, к примеру, кексики, и продукты есть, и настроение, а вот готовить – не в чем. Или же не хочется долго возиться с отмыванием металлических формочек. В этом случае на выручку придут собственноручно сделанные формочки . Как и из чего их соорудить, читайте в наших лайфхаках.

Как сделать формочки для кексов: лайфхаки

Лайфхак 1. Формочки для кексов из фольги

Как сделать формочки для кексов / Фото: pinterest

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Вам понадобится обычная кухонная фольга , которая предназначена для выпечки, и стакан.

Оторвите кусок фольги и сложите его вчетверо с таким расчетом, чтобы полученным квадратом получилось обернуть стакан. Переверните стакан вверх дном . Сверху на стакан положите фольгу и хорошенько прижмите ее , чтобы она приняла форму стакана. Снимите формочку со стакана и срежьте торчащие углы , чтобы ее края получились ровные.

Лайфхак 2. Формочки для кексов из бумаги

Как сделать формочки для кексов / Фото: unsplash

При выпечке маффинов, помимо формочек из металла или фольги, очень удобно использовать бумажные вставки. Они помогают достать кексики целыми, тесто не прилипает , да и сами формочки потом гораздо легче мыть. А принцип изготовления тот же, что и при работе с фольгой.

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Нарежьте пергамент на квадраты, которые по размеру совпадают с вашими формочками. Возьмите все тот же стакан и переверните его . Сверху на стакан положите лист бумаги и хорошенько прижмите ее , чтобы она приняла форму стакана. Снимите бумажную формочку со стакана и при желании подравняйте края , срезав лишние углы. Теперь вложите бумажные формочки в фольгу и можете наливать тесто .

Лайфхак 3. Нарядные бумажные формочки для кексов

Как сделать формочки для кексов / Фото: pinterest

Если кексы предназначены для гостинцев или красивой подачи , вы можете сделать для них более нарядный вариант формочек. Для этого вам понадобятся металлические формы и красивая бумага для выпечки, к примеру, с рисунком.

Промерьте линейкой или ниткой размер металлической формочки: дно плюс двойная высота стенок – получите нужный диаметр круга . Вырежьте круг с указанным диаметром из плотной бумаги или картона – это будет шаблон . Отмотайте пергамент, сложите его гармошкой , обрисуйте по шаблону и вырежьте сразу несколько кружочков. Затем возьмите тарелку с водой и погрузите в нее пергамент на несколько минут, чтобы он намок . Поочередно вложите пергаментные кружки в металлические формы, вставляя одну в другую , чтобы бумага приняла нужную форму. Отправляйте всю конструкцию в разогретую духовку на 15 минут . Достаньте из духовки формы и дайте им остыть , а затем освободите бумагу из форм.

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