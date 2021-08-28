Как сделать фоторамки из подручных средств: ТОП-10 ярких идей с фото

Как сделать фоторамки / Фото: Коллаж: Сегодня

Часто уже готовые покупные фоторамки бывают красивыми, но скучными. Кто-то постарался и все придумал за вас.

А вот если приложить фантазию и руки, можно изготовить рамочки для памятных фотографий , которые по-настоящему украсят ваш дом и вдохнут душу в застывшие мгновения.

Читайте наши лайфхаки, смотрите фото и вдохновляйтесь на творчество.

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Как сделать эффектные фоторамки: лайфхаки

Лайфхак 1. Пуговицы

Как сделать фоторамки из подручных средств / Фото: Pinterest

Прежде чем пустить в расход ненужные вещи, срежьте с них пуговицы. Горсть разноцветных кругляшков пригодится вам для декора. Просто наклейте их на основу и вставьте в эту рамку фотографию.

Лайфхак 2. Газета

Как сделать фоторамки из подручных средств / Фото: Pinterest

Очень удобный, дешевый и креативный для работы материал – это макулатура. Накрутите множество трубочек из газетных или журнальных листов , покрасьте их или просто вскройте бесцветным лаком – печатный текст и так создаст стильный орнамент.

Лайфхак 3. Карандаши

Как сделать фоторамки из подручных средств / Фото: Pinterest

Вот куда можно применить огрызки исписанных карандашей . Выложите их в аккуратную линию или приклейте в хаотическом порядке – получается ярко и весело.

Лайфхак 4. Ракушки

Как сделать фоторамки из подручных средств / Фото: Pinterest

Отдыхая летом на море, вряд ли вы могли удержаться и не прихватить с собой несколько камешков и ракушек на память . Теперь они вам пригодятся для оформления отпускных фотографий.

Лайфхак 5. Веревка

Как сделать фоторамки из подручных средств / Фото: Pinterest

Нитка, веревка, бечевка – отличный материал для оформления фотографии. Обмотайте нею рамку или пустите по кругу, а при желании сверху можно наклеить какую-нибудь фурнитуру.

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Лайфхак 6. Скрапбукинг

Как сделать фоторамки из подручных средств / Фото: Pinterest

Эта захватывающая, многогранная и неисчерпаемая техника просто предназначена для изготовления декора всего и из всего. Стоит только начать. А потом будет сложно определиться, чем любоваться в первую очередь – фотографией или ее обрамлением.

Лайфхак 7. Джинс

Как сделать фоторамки из подручных средств / Фото: Pinterest

Фоторамку можно не только склеить, но и сшить из ткани . К примеру, возьмите деним – он всегда в моде, даже в таком необычном использовании.

Лайфхак 8. Специи

Как сделать фоторамки из подручных средств / Фото: Pinterest

Оформить фотографии можно с помощью разнообразных ароматных специй, которыми рамка оклеивается по периметру .

Лайфхак 9. Кофе

Как сделать фоторамки из подручных средств / Фото: Pinterest

Кофейные зерна приятные в работе и эффектные в интерьере. А кофеманы и подавно придут в восторг от вида такой фотографии.

Лайфхак 10. Веточки

Как сделать фоторамки из подручных средств / Фото: Pinterest

Гуляя по парку, обратите внимание на интересные сучки и витиеватые веточки – их можно использовать для хендмейда. Получается очень природно и лаконично.

Смотрите видео об украшениях, которые могут принести богатство:

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