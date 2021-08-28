Як зробити фоторамки з підручних засобів: ТОП-10 яскравих ідей з фото

Як зробити фоторамки / Фото: Колаж: Сьогодні
Часто вже готові покупні фоторамки бувають гарними, але нудними. Хтось постарався і все придумав за вас.
А ось якщо докласти фантазію і руки, можна виготовити рамочки для пам'ятних фотографій , які по-справжньому прикрасять вашу оселю і вдихнуть душу в застиглі миті.
Читайте наші лайфхаки, дивіться фото і надихайтеся на творчість.
Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.
Як зробити ефектні фоторамки: лайфхаки
- Лайфхак 1. Ґудзики
Перш ніж пустити в расход непотрібні речі, зріжте з них гудзики. Жменя різнокольорових кругляшків знадобиться вам для декору. Просто наклейте їх на основу і вставте в цю рамку фотографію.
- Лайфхак 2. Газета
Дуже зручний, дешевий і креативний для роботи матеріал – це макулатура. Накрутите багато трубочок із газетних або журнальних листів , пофарбуйте їх або просто покрийте бекольоровим лаком – друкований текст і так створить стильний орнамент.
- Лайфхак 3. Олівці
Ось куди можна застосувати огризки списаних олівців . Викладіть їх в акуратну лінію або приклейте в хаотичному порядку – виходить яскраво і весело.
- Лайфхак 4. Мушлі
Відпочиваючи влітку на морі, навряд чи ви могли втриматися і не прихопити з собою кілька камінчиків і черепашок на пам'ять . Тепер вони вам знадобляться для оформлення відпускних фотографій.
- Лайфхак 5. Мотузка
Нитка чи мотузка - чудовий матеріал для оформлення фотографії. Обмотайте нею рамку або пустіть по колу, а при бажанні зверху можна наклеїти якусь фурнітуру.
- Лайфхак 6. Скрапбукінг
Ця захоплююча, багатогранна і невичерпна техніка просто призначена для виготовлення декору всього і з усього. Варто тільки почати. А потім буде складно визначитися, чим милуватися насамперед – фотографією чи її обрамленням.
- Лайфхак 7. Джинс
Фоторамку можна не тільки склеїти, але і зшити із тканини . Наприклад, візьміть денім – він завжди в моді, навіть у такому незвичайному використанні.
- Лайфхак 8. Спеції
Оформити фотографії можна за допомогою різноманітних ароматних спецій, якими рамку оклеюють по периметру .
- Лайфхак 9. Кава
Кавові зерна приємні в роботі і ефектні в інтер'єрі. А кавомани і поготів будуть у захваті від виду такої фотографії.
- Лайфхак 10. Гілочки
Гуляючи по парку, зверніть увагу на цікаві сучки і витіюваті гілочки – їх можна використовувати для хендмейду. Виходить дуже природно і лаконічно.
Дивіться відео про прикраси, які можуть принести багатство:
Раніше ми розповідали, як зробити підставки для ножів із підручних засобів.