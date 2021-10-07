Как сделать фотозону на Хэллоуин: чертова дюжина креативных идей

Фотографии на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

Хэллоуин отмечаем 31 октября. Чтобы этот день прошел интересно и весело, люди креативят, придумывают меню, макияжи, прически, декор и костюмы, но часто забывают о самых главных последствиях.

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А ведь когда все отойдут от испуга и смеха, а кто-то просто банально протрезвеет после вечеринки вурдалаков, захочется восстановить в памяти , как прошел этот день. Вот тут-то и пригодятся видео и фотографии, которые вы заботливо успели сделать. Можно сказать, что весь креатив не потерян даром, а запечатлен для истории и хорошего настроения.

Так что стоит продумать еще и фотозоны, в которых вы сможете создавать впечатляющие образы, вживаться в роли и делать историю семьи и друзей, фотографируя их на память в день Хэллоуина-2021.

Как соорудить фотозону на Хэллоуин: лайфхаки

Лайфхак 1. Панно

Как сделать фотозону на Хэллоуин / Фото: pinterest

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Один из самых распространенных способов сделать фотозону – это задрапировать уголок в доме тканью или шторой , чтобы в кадр попадал именно этот участок. А далее делаем сборную солянку из всех попавшихся под руку предметов, которые соответствуют символике праздника: тыквы, листья, игрушки, а фон можно украсить рисунками котов, летучих мышей, привидений и ведьм.

Лайфхак 2. Двери

Как сделать фотозону на Хэллоуин / Фото: pinterest

Праздник начинается со входа. Оформите в виде фотозоны входные двери. Так вы убьете сразу два трупа – что очень символично в праздник. Гостей уже с порога встречает атмосфера Хэллоуина . И у вас уже готова зона для веселых и страшных фоток.

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Лайфхак 3. Стол

Как сделать фотозону на Хэллоуин / Фото: pinterest

Если планируется сытная вечеринка , то фотозону можно устроить прямо возле стола с прикольной сервировкой и страшными угощениями.

Лайфхак 4. Маскировка

Как сделать фотозону на Хэллоуин / Фото: pinterest

Спрячьте и замаскируйте за баннером табуретку или стремянку, чтобы мебель была незаметной. Тогда можно сделать реалистичные снимки висящих зомби, парящих привидений или летающих ведьм.

Лайфхак 5. Лестница

Как сделать фотозону на Хэллоуин / Фото: pinterest

В доме есть лестница? Это просто ступени в бескрайние просторы креатива. На них можно закрепить разнообразные сюжеты, которые будет видно под определенным углом . Так что это удачная возможность поиграться с перспективой. А еще на лестнице получаются классные групповые снимки – все помещаются .

Лайфхак 6. Тантамареска

Как сделать фотозону на Хэллоуин / Фото: pinterest

Прикольная идея сделать готовый баннер с вырезанными отверстиями для лиц . Кстати, вы можете поочередно разыграть гостей, заводя их с тыльной стороны стенда так, чтобы они не видели сюжет. А уже на готовых фотографиях они оценят вашу фантазию.

Лайфхак 7. Витражи

Как сделать фотозону на Хэллоуин / Фото: pinterest

Иногда для шикарного праздничного кадра особо ничего и не нужно придумывать. Если за дверью или за окном красивый пейзаж , достаточно просто декорировать стекло прикольным зверем, к примеру, летучими мышами или черным котярой. Тематический фон для снимка готов.

Лайфхак 8. Паутина

Как сделать фотозону на Хэллоуин / Фото: pinterest

Натяните в коридоре паутину из нитей, веревок или туалетной бумаги. И встречайте гостей с фотоаппаратом в руках. Пока они преодолеют этот лабиринт , вы сделаете массу веселых и не наигранных кадров.

Лайфхак 9. Фоторамка

Как сделать фотозону на Хэллоуин / Фото: pinterest

Нет места для большой локации? Не страшно! Придумайте тематическую фоторамку . А заодно упростите себе работу – на готовые фотки уже не нужно будет ставить фильтры.

Лайфхак 10. Привидения

Как сделать фотозону на Хэллоуин / Фото: pinterest

Не беда, если кто-то из гостей пришел без костюма . Его можно запечатлеть для истории в таком романтическом образе. А для изготовления декорации вам понадобятся каркасы, ненужная ткань, к примеру, старое постельное белье, или марля.

Лайфхак 11. Лежачие фотки

Как сделать фотозону на Хэллоуин / Фото: pinterest

Лень стоять? Можно и отдохнуть, а заодно разыграть прикольные сюжеты на тему Хэллоуина, лежа на диване или прямо на полу . В такой фотозоне не составит труда полетать на метле или допрыгнуть до месяца.

Лайфхак 12. Тени

Как сделать фотозону на Хэллоуин / Фото: pinterest

Поиграйтесь с огнем и тенями. Главное, чтобы на заднем плане была однотонная стена, тогда тень будет эффектнее. Фотки на таком фоне получатся зловещими и живыми. Но их нужно делать без вспышки .

Лайфхак 13. Зеркало

Как сделать фотозону на Хэллоуин / Фото: pinterest

Повозившись с зеркалом и отражениями, можно получить интересные снимки с потусторонними силами . Смотрите, не заиграйтесь!

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