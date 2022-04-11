Как сделать переноску для котов своими руками

Как сделать переноску для кота своими руками / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Многие люди вынуждены сейчас переезжать из дома и при этом они не бросают своих любимцев. Но как быть, если нет специальной переноски? Чтобы облегчить дорогу с животными, можно сделать переноску для кота своими руками из подручных средств.

Как сделать переноску для кота: лайфхаки

Лайфхак 1. Сшейте из ткани

Как сделать переноску для кота из ткани / Фото: pinterest

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Для переноски подойдет даже старый свитер – так будет теплее и уютнее. Выкройте из него сумку по размеру вашего любимца. Приблизительные габариты готовой сумки: длина – 40, ширина – 22, высота – 25 см . Дно и боковые стенки укрепите плотным картоном, лоскутами из пенополиуретанового каремата или пластиковыми вставками, чтобы переноска лучше держала форму. Для этого желательно предусмотреть карманы и вставлять туда плотный материал, чтобы переноску было легко стирать. Ремни ручек должны проходить под дном – так сумка не порвется. Сверху пристрочите змейку, а отверстие для головы сделайте мягким. Не промахнитесь с размером, чтобы кот не сбежал.

Лайфхак 2. Усовершенствуйте сумку

Переноска для кота из старой сумки / Фото: pinterest

Если в хозяйстве есть подходящая по размеру сумка, ее можно переделать под переноску. Для этого опять же сориентируйтесь по размерам, а дно и боковые части укрепите чем-то плотным – обшитые вставки из пластика, фанеры, картона и т.д. Одну из сторон замените на сетку – для воздуха, и чтобы питомцу было не так скучно внутри. Если планируется длительное использование, на дно переноски поместите впитывающий материал: пеленку, подгузник, матрасик с наполнителем для туалета.

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Лайфхак 3. Корзина для белья

Как сделать переноску из корзинки / Фото: unsplash

Для переноса животных в долгой дороге также можно использовать корзину для белья, какая у вас есть – пластиковую, плетеную, тканевую. Это менее удобный вариант, потому что корзины обычно слишком большие , но на крайний случай подойдет и такой. Нужно скотчем зафиксировать крышку, а отверстия для воздуха в ней и так уже есть. Не забудьте про подстилку.

Лайфхак 4. Пластиковый контейнер

Переноска для кошек в контейнере / Фото: pinterest

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Еще одна альтернатива переноски – возьмите большой пластиковый контейнер для продуктов, сделайте в нем отверстия для воздуха . Получается надежная, практичная, быстрая и достаточно удобная переноска.

Лайфхак 5. Пластиковое ведро

Кошек можно перевозить в ведре / Фото: pinterest

Пластиковая посуда: ведра, баклажки, канистры и прочие крупные емкости также можно переоборудовать под временное жилище кота. Прорежьте дырки для воздуха, только позаботьтесь, чтобы они не были острыми по краям , и животное не поранилось.

Лайфхак 6. Картонный ящик

Кошку можно перевозить в ящике / Фото: pinterest

Плотную картонную коробку можно переделать под небольшой домик для кота на время путешествия. Картон удобен тем, что из него можно сконструировать любой размер. Подойдет для спокойных питомцев , потому что более активные и буйные могут довольно быстро расцарапать бумажные стенки.

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