Как сделать переноску для котов своими руками

Как сделать переноску для кота своими руками / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня
Многие люди вынуждены сейчас переезжать из дома и при этом они не бросают своих любимцев. Но как быть, если нет специальной переноски? Чтобы облегчить дорогу с животными, можно сделать переноску для кота своими руками из подручных средств.
Как сделать переноску для кота: лайфхаки
- Лайфхак 1. Сшейте из ткани
Для переноски подойдет даже старый свитер – так будет теплее и уютнее. Выкройте из него сумку по размеру вашего любимца. Приблизительные габариты готовой сумки: длина – 40, ширина – 22, высота – 25 см . Дно и боковые стенки укрепите плотным картоном, лоскутами из пенополиуретанового каремата или пластиковыми вставками, чтобы переноска лучше держала форму. Для этого желательно предусмотреть карманы и вставлять туда плотный материал, чтобы переноску было легко стирать. Ремни ручек должны проходить под дном – так сумка не порвется. Сверху пристрочите змейку, а отверстие для головы сделайте мягким. Не промахнитесь с размером, чтобы кот не сбежал.
- Лайфхак 2. Усовершенствуйте сумку
Если в хозяйстве есть подходящая по размеру сумка, ее можно переделать под переноску. Для этого опять же сориентируйтесь по размерам, а дно и боковые части укрепите чем-то плотным – обшитые вставки из пластика, фанеры, картона и т.д. Одну из сторон замените на сетку – для воздуха, и чтобы питомцу было не так скучно внутри. Если планируется длительное использование, на дно переноски поместите впитывающий материал: пеленку, подгузник, матрасик с наполнителем для туалета.
- Лайфхак 3. Корзина для белья
Для переноса животных в долгой дороге также можно использовать корзину для белья, какая у вас есть – пластиковую, плетеную, тканевую. Это менее удобный вариант, потому что корзины обычно слишком большие , но на крайний случай подойдет и такой. Нужно скотчем зафиксировать крышку, а отверстия для воздуха в ней и так уже есть. Не забудьте про подстилку.
- Лайфхак 4. Пластиковый контейнер
Еще одна альтернатива переноски – возьмите большой пластиковый контейнер для продуктов, сделайте в нем отверстия для воздуха . Получается надежная, практичная, быстрая и достаточно удобная переноска.
- Лайфхак 5. Пластиковое ведро
Пластиковая посуда: ведра, баклажки, канистры и прочие крупные емкости также можно переоборудовать под временное жилище кота. Прорежьте дырки для воздуха, только позаботьтесь, чтобы они не были острыми по краям , и животное не поранилось.
- Лайфхак 6. Картонный ящик
Плотную картонную коробку можно переделать под небольшой домик для кота на время путешествия. Картон удобен тем, что из него можно сконструировать любой размер. Подойдет для спокойных питомцев , потому что более активные и буйные могут довольно быстро расцарапать бумажные стенки.
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