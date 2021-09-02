Как сделать закладки для книг: ТОП-10 ярких идей с фото

Как сделать закладки / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже в такой серьезной, на первый взгляд, вещи, как закладки для учебника, есть место творчеству. Предлагаем вам разнообразить школьные будни своих детей и вдохновиться полезным, веселым и прикольным творчеством.

Читайте лайфхаки, смотрите фото, придумывайте свои варианты и проводите больше времени с детьми.

Как сделать закладки для книг: лайфхаки

Лайфхак 1. Пакетики чая

Как сделать закладку / Фото: Pinterest

Заложить книжку удобно ниткой . Посмотрите, какие можно сделать оригинальные закладки, имитирующие чашки с заварными пакетиками.

Лайфхак 2. Шитые цветы

Как сделать закладку / Фото: Pinterest

Закладки не обязательно должны быть бумажными. К примеру, сшейте из фетра яркие цветы, пришейте на место сердцевинок пуговицы, а украсить такие полоски можно крупными стежками контрастной нитки.

Лайфхак 3. Осенние мотивы

Как сделать закладку / Фото: Pinterest

Раз за окном осень, можно сделать закладки из природных материалов , к примеру, желудей, каштанов или орехов.

Лайфхак 4. Пушистые помпоны

Как сделать закладку / Фото: Pinterest

Вот какие разноцветные и веселые книги получаются на полке. Даже если читать не хочется, рука все равно потянется к мягкому помпончику .

Лайфхак 5. Книжка на застежке

Как сделать закладку / Фото: Pinterest

Чтобы добраться до нужной страницы, придется немного потрудиться – повозиться с пуговицами и расстегнуть книжку.

Лайфхак 6. Веселые завитки

Как сделать закладку / Фото: Pinterest

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Чтобы сделать такие прикольные закладки, понадобятся деревянные палочки от мороженого, разноцветные полоски бумаги и немного сноровки в технике квиллинг .

Лайфхак 7. Взрывные скрепки

Как сделать закладку / Фото: Pinterest

Обсудить прочитанную страничку можно с веселой глазастой скрепкой. А чтобы ее оживить , возьмите несколько цветных ниток, скотч и глазки. Так уроки учить гораздо веселее.

Лайфхак 8. Неугомонные птички

Как сделать закладку / Фото: Pinterest

Возьмите тонкий пластик или плотный картон и вырежьте из него птичек. По центру можно сделать прорези в виде крылышек – ими удобно цепляться за страницу , на которой вы читаете.

Лайфхак 9. Участники книги

Как сделать закладку / Фото: Pinterest

Подберите прикольные фотки со своими детьми , вырежьте и приклейте на полоску прозрачного пластика, а к рукам прикрепите ниточки. А теперь отправляйте своего ребенка в книжку, и пусть он станет участником повествования.

Лайфхак 10. Прикольные уголки

Как сделать закладку / Фото: Pinterest

Простая техника оригами настолько захватывающая, что, начав с первого уголка, вы уже не сможете остановиться. Можно даже устроить флэш-моб, у кого в классе получится самый прикольный или страшный уголок-закладка.

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