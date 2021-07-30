Как собирать урожай: ТОП-10 удобных приспособлений

Быстро справиться с богатым урожаем помогут плодосъемники и другие хитрые приспособления. Трусить деревья вам не придется.

Как собирать урожай / Фото: Сегодня

Мало вырастить урожай, его нужно еще и грамотно собрать. При этом максимально сохранить ягоды и фрукты целыми, неповрежденными, красивыми и аппетитными.

А если еще и урожай богатый, висит высоко, растет обильно, то одними руками тут не справиться. На помощь придут специальные приспособления, плодосъемники и лайфхаки, как правильно и быстро собрать яблоки, абрикосы, сливы, смородину, малину, орехи и другие дары природы.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Как собирать урожай: лайфхаки

Лайфхак 1. Готовый плодосъемник

Как собирать урожай / Фото: Pinterest

Самый простой вариант – купить плодосъемник, тем более что в магазинах представлены различные варианты. Есть даже такие мудрые механизмы, которые захватывают и обрывают плоды.

Лайфхак 2. Самодельный плодосъемник

Как собирать урожай / Фото: Pinterest

Если применить фантазию и приложить руки, то ловушку для фруктов можно сделать самим. Вот вариант с применением рыхлителя для земли и обычной пластиковой бутылки.

Лайфхак 3. Ловушка с сеткой

Как собирать урожай / Фото: Pinterest

Да это же почти баскетбольная корзинка! Только вместо мячей вам придется ловить нею яблоки и другие крупные плоды, которые высоко висят. Крючком цепляете – в сетку падают.

Лайфхак 4. Желоб для фруктов

Как собирать урожай / Фото: Pinterest

Все гениальное просто. Возьмите пластиковую трубу, которая по диаметру будет заведомо больше вашего урожая. Один конец срежьте по косой, сделайте сверху надрез и загните два крючочка. Ими будет легче цеплять фрукты на ветке. А под нижний конец подвяжите пакет, куда они будут скатываться по трубе, и отправляйтесь в сад на охоту.

Лайфхак 5. Гребенка для ягод

Как собирать урожай / Фото: Pinterest

Для сбора смородины, крыжовника и других ягод, которые зреют кистями или очень кучно, подойдет специальный комбайн-гребенка в виде ящичка с длинными зубчиками. Это приспособление как будто расчесывает кусты, сгребая ягоды в ящик и оставляя ветки и листья.

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Лайфхак 6. Ловушка для ягод

Как собирать урожай / Фото: Pinterest

Другой вариант – сделать ловушку из пластиковой бутылки небольшого размера. Таким приспособлением особенно удобно вылавливать малину и ежевику, которые прячутся в колючках – руки не поранятся, а ягоды будут собраны.

Лайфхак 7. Плодосъемник для фруктов

Как собирать урожай / Фото: Pinterest

Аналогичная конструкция, но из большой пластиковой бутылки позволит вам не залезать на дерево за абрикосами, персиками или сливами. Острые края бутылки легко подсекают плоды, и они сыплются в подставленную емкость.

Лайфхак 8. Чудо-фартук

Как собирать урожай / Фото: Pinterest

Чтобы руки были свободны при сборе фруктов и ягод, смастерите себе фартук, в который можно складывать сорванные плоды, даже не целясь и не боясь промахнуться. Вам понадобится хулахуп или же трубка ПВХ. Эта конструкция обшивается тканью, а по центру лучше сделать отверстие, которое стягивается шнурком, чтобы при наполнении фартука было удобнее ссыпать в ведро.

Лайфхак 9. Колесо-собиратель

Как собирать урожай / Фото: Pinterest

Посмотрите, какой интересный агрегат придуман для сбора твердых плодов с земли, к примеру, орехов всех мастей. Они как будто влипают в пластиковую щетину, и под деревом не остается ни одного орешка.

Лайфхак 10. Мастер самовывоза

Как собирать урожай / Фото: Pinterest

Еще одно приспособление имеет подобное действие. Нужно катить по земле закругленную сеточку, которая сама раздвинется и соберет плоды – от орехов до яблок.

Смотрите видео, как можно охладить помещение в жару:

Ранее мы публиковали креативные лайфхаки, как использовать старые деревья на даче.