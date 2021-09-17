Как убрать следы утюга на ткани

Как удалить пропалины от утюга / Фото: Коллаж: Сегодня

Гладите белье, и вдруг на вещи отпечатался характерный темный след от утюга? Ситуация неприятная, особенно если это любимая блузка, рубашка или брюки. Но можно попробовать исправить ее, если вы не пропалили ткань окончательно.

Такие подпалины от утюга могут возникнуть из-за того, что вы выбрали неправильный температурный режим, и для ткани он слишком высокий. Есть несколько лайфхаков, которые помогут осветлить или вообще убрать это пятно.

Увы, если утюг окончательно испортил ткань, и на ней появилась дырка, такой дефект можно только заштопать, наложив декоративную латку. Или же использовать вещь как-то по-другому.

Как удалить следы от утюга: лайфхаки

Лайфхак 1. С помощью перекиси

Как убрать следы утюга / Фото: Pinterest

Возьмите полстакана воды, влейте 1 ч. ложку перекиси водорода и несколько капель 10%-го нашатырного спирта. Обильно обработайте раствором пятна на на туральной или синтетической ткани , а затем прополощите вещь в прохладной воде.

Лайфхак 2. Столовым уксусом

Как убрать следы утюга / Фото: Pinterest

Такой способ подходит для темных натуральных тканей, а также синтетики . 9%-й уксус разведите в воде из расчета 1:4, смочите в растворе проутюжку, включите утюг в режим отпаривания и прогладьте через нее испорченную ткань. Проверьте: если после высыхания пятно осталось, повторите процедуру.

Лайфхак 3. С помощью борной кислоты

Как убрать следы утюга / Фото: Pinterest

Этот способ используют для реанимации натуральных светлых тканей . Обильно смочите ватный спонж или салфетку в растворе борной кислоты и обработайте темный участок ткани. Когда пятно исчезнет, постирайте вещь обычным способом.

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Лайфхак 4. Лимонный сок

Как убрать следы утюга / Фото: Unsplash

Лимон известен своим свойством осветлять и также может спасти светлую ткань . Смешайте 1-2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока с мелкой поваренной солью до однородности и нанесите эту кашицу на испорченное утюгом место. Подержите несколько минут, а затем тщательно прополощите ткань.

Лайфхак 5. Стирка хозяйственным мылом

Как убрать следы утюга / Фото: Depositphotos

Подойдет для светлых, цветных и темных вещей . Щедро намыльте ткань хозяйственным мылом, оставьте в замоченном состоянии на несколько минут, а затем прополощите. Другой вариант: смочить в мыльном растворе проутюжку, через нее прогладить пятно и оставить до высыхания.

Лайфхак 6. С помощью пищевой соды

Как убрать следы утюга / Фото: Pinterest

Этот способ подойдет для деликатной шелковой ткани . Смешайте соду с водой до консистенции кашицы и нанесите смесь тонким слоем на пятно. Оставьте высыхать, а затем аккуратно сотрите соду мягкой губкой.

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