Как ухаживать за малиной после плодоношения

Как ухаживать за малиной, чтобы собрать хороший урожай в следующем году / Фото: Коллаж: Сегодня

Осенью завершается сезон малины. Хорошо, если вы собрали хороший урожай, успели вдоволь наесться этой ягодой и заготовить малину на зиму. Пора подумать и об урожае на следующий год.

Именно сейчас у малины закладываются цветочные почки на следующий сезон, так что ей важен правильный уход. Читайте наши лайфхаки, что делать с кустами малины, чтобы в будущем году получить сладкие и крупные ягоды в большом количестве.

Читайте также: Как подготовить клубнику к зимовке

Как ухаживать за малиной осенью: лайфхаки

Лайфхак 1. Обрезка

Как ухаживать за малиной / Фото: Pinterest

После окончания плодоношения производится обрезка летней малины. Если на кусте слишком много побегов, растение потратит все силы , необходимые для нормальной зимовки. А потому срезаются лишние мелкие побеги, а также все сухие, поврежденные, больные ветви и одревесневшие стволы. Их нужно срезать в уровень с землей.

Лайфхак 2. Подкормка

Как ухаживать за малиной / Фото: Pinterest

Примерно через неделю после обрезки малину нужно подкармливать. Чтобы повысить иммунитет и зимостойкость кустов, а также для улучшения вкуса будущих ягод, малине полезен калий. А чтобы укрепить корни, ее подкармливают фосфором. Малина любит органику, так что хорошо осенью мульчировать кусты перепревшим навозом или компостом из расчета 4-5 кг на 1 кв м . Также можно внести золу из расчета 100 г на куст . Удобрения оптимально вносить в канавки, вырытые вокруг кустов. Полезен для иммунитета малины полив янтарной кислотой из расчета 1 таблетка на 1 л воды .

Лайфхак 3. Полив

Как ухаживать за малиной / Фото: Pinterest

После обрезки и подкормки, если дождей мало, малину нужно обязательно полить. Если влаги недостаточно, малина будет плохо плодоносить. На один куст в среднем уходит 20-30 литров воды . Поливают малину не под корень, а вокруг куста.

Реклама

Лайфхак 4. Мульчирование

Как ухаживать за малиной / Фото: Pinterest

После полива почву вокруг кустов малины следует мульчировать. Мусор и сорняки убираются, проводится легкое поверхностное рыхление почвы, а затем раскладывается толстый слой мульчи 8-10 см . Землю под малиной можно мульчировать торфом, опилками, компостом, перегноем, соломой.

Лайфхак 5. Обработка

Как ухаживать за малиной / Фото: Pinterest

Если вы замечали на малине следы болезней, дидимеллы, ржавчины, антракноза, то после сбора урожая кусты следует обработать 1%-й бордосской жидкостью и медным купоросом , чтобы в следующем году грибки не испортили урожай и кусты. Для профилактики достаточно двух обработок с интервалом в две недели.

Смотрите видео, как выбрать самый вкусный арбуз:

Ранее мы публиковали лайфхаки с фото, как можно использовать старый шланг.