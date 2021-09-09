Як доглядати за малиною після плодоносіння

Як доглядати за малиною, щоб зібрати хороший урожай наступного року / Фото: Колаж: Сьогодні

Восени завершується сезон малини. Добре, якщо ви зібрали хороший урожай, встигли вдосталь наїстися цією ягодою і заготовити малину на зиму. Час подумати і про врожай на наступний рік.

Саме зараз у малини закладаються квіткові бруньки на наступний сезон, тож для неї важливий правильний догляд. Читайте наші лайфхаки, що робити з кущами малини, щоб на той рік отримати солодкі і великі ягоди у великій кількості.

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Як доглядати за малиною восени: лайфхаки

Лайфхак 1. Обрізка

Як доглядати за малиною / Фото: Pinterest

Після закінчення плодоношення проводиться обрізка літньої малини. Якщо на кущі занадто багато пагонів, рослина витратить всі сили , необхідні для нормальної зимівлі. А тому зрізаються зайві дрібні пагони, а також всі сухі, пошкоджені, хворі гілки і здерев'янілі стовбури. Їх потрібно зрізати в рівень із землею.

Лайфхак 2. Підгодовування

Як доглядати за малиною / Фото: Pinterest

Приблизно за тиждень після обрізки малину потрібно підгодовувати. Щоб підвищити імунітет і зимостійкість кущів, а також для поліпшення смаку майбутніх ягід, малині корисний калій. А щоб зміцнити коріння, її підгодовують фосфором. Малина любить органіку, тож добре восени мульчувати кущі перепрілим гноєм або компостом із розрахунку 4-5 кг на 1 кв м . Також можна внести золу із розрахунку 100 г на кущ . Добрива оптимально вносити в канавки, вириті навколо кущів. Корисний для імунітету малини полив бурштиновою кислотою із розрахунку 1 таблетка на 1 л води .

Лайфхак 3. Полив

Як доглядати за малиною / Фото: Pinterest

Після обрізки й підгодівлі, якщо дощів мало, малину потрібно обов'язково полити. Якщо вологи бракує, малина буде погано плодоносити. На один кущ в середньому йде 20-30 літрів води . Поливають малину не під корінь, а навколо куща.

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Лайфхак 4. Мульчування

Як доглядати за малиною / Фото: Pinterest

Після поливу ґрунт навколо кущів малини слід мульчувати. Сміття і бур'яни прибираються, проводиться легке поверхневе розпушування ґрунту, а потім розкладається товстий шар мульчі 8-10 см . Землю під малиною можна мульчувати торфом, тирсою, компостом, перегноєм, соломою.

Лайфхак 5. Обробка

Як доглядати за малиною / Фото: Pinterest

Якщо ви помічали на малині сліди хвороб, дідімелли, іржі, антракнозу, то після збору врожаю кущі слід обробити 1%-ю бордоською рідиною і мідним купоросом , щоб наступного року грибки не зіпсували врожай і кущі. Для профілактики достатньо двох обробок з інтерваломув два тижні.

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