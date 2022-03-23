Как высадить рассаду огурцов и кабачков в горшках – лайфхаки

Как высадить рассаду огурцов и кабачков / Фото: Инстаграм

Урожайный огород начинается с его правильной разметки. Каждая культура требует своих условий и комфортного соседства.

Затем следует процесс высадки рассады. Речь пойдет о рассаде в картонных горшках. Растениям нравится находиться в этих горшках, ведь их корень хорошо защищен.

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Этот материал обязательно пригодится тем, кто вырастил рассаду для огурцов и кабачков и хочет посадить их прямо в горшках.

Рекомендации с канала Домашние Идеи.

Как высадить рассаду огурцов и кабачков на огороде

Корни рассады в горшках защищены от повреждений / Фото: Инстаграм

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Для начала нужно выбрать проверенное для этих культур место и сделать лунки. В одном рядке должно быть не больше трех горшков.

Сделайте лунку, чтобы горшок полностью в нее входил. Осторожно снимите дно горшка и подогните к верху и посадите в почву.

Утрамбуйте почву руками и полейте.

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Затем рассаду нужно накрыть пленкой. В солнечные дни пленка снимается. Во время ночных заморозков, парник накрывается старыми покрывалами.

Подробней об этом смотрите в видео.