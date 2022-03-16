Как правильно составить карту огорода

Схематический план и разбивка участка поможет получить лучший урожай с огорода.

Как составить карту огорода / Фото: Unsplash

Перед тем как приступать к посадке растений в почву, очень полезно сделать карту огорода . Это достаточно творческий процесс: вы, как художник, сначала рисуете эскиз, а затем уже насыщаете свою картину красками.

Заранее продуманный огород выглядит более гармонично, чем высаженный по ходу, и к тому же помогает избежать многих ошибок .

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Как составить карту огорода: лайфхаки

Лайфхак 1. Севооборот

Карта огорода поможет вам соблюдать правила севооборота. Этот процесс представляет собой чередование огородных культур на участке. За счет правильно спланированной высадки и смены участков можно получить хороший урожай и сберечь растения от истощения. Главное – сохранить свой первоначальный план , а затем каждый год сверяться с ним, чтобы в нужном порядке менять растения.

Лайфхак 2. Соседство

Как составить карту огорода / Фото: unsplash

Удобнее всего для начала на листе бумаги сделать схематический набросок, причем карандашом, а уже потом навести его более ярко. Создавая план, вы по ходу сможете легко его корректировать. К тому же у вас будет возможность более тщательно подобрать соседство растений , ведь не все уживаются друг с другом.

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Лайфхак 3. Схема

Как составить карту огорода / Фото: pinterest

Карта огорода позволит понять, сколько земли у вас для посадки овощей . Измерьте свои грядки и нарисуйте план в уменьшенном масштабе с соблюдением пропорций. Высокие грядки также включите в план.

Лайфхак 4. Сроки посева

Проверьте сроки посева выбранных семян и сроки уборки урожая. Ведь растения отличаются по своему вегетационному периоду . Одни вы успеете посадить дважды, пока другие вызреют всего один раз. Также эта информация пригодится, если вы за один сезон несколько раз используете грядки под разные культуры.

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Лайфхак 5. Солнце

Как составить карту огорода / Фото: unsplash

Очень важно понаблюдать в течение дня, какие участки на огороде освещены солнцем и насколько интенсивно. Это поможет выбрать оптимальное место для светолюбивых растений и тех, которые больше предпочитают тень. И не забудьте про деревья по соседству, которые летом покроются густой листвой.

Лайфхак 6. Количество семян

Чтобы рационально использовать грядки, вам будет полезна информация, сколько растений поместится на одном квадратном метре земли .

Культура Количество семян/саженцев Баклажан 5-6 саженцев Бобы 12-18 семян Горох 40-60 семян Кукуруза 8-10 семян Кабачок 1-2 саженца Капуста белокочанная 2-4 саженца Капуста цветная 5-6 саженцев Морковь 100-150 семян Огурец 10-20 семян Перец сладкий 6-8 саженцев Петрушка 80-120 семян Помидоры 4-6 саженцев Редис 120-150 семян Редька 40-70 семян Репа 40-50 семян Салат 60-100 семян Свекла 40-60 семян Тыква 1 саженец Укроп 150-300 семян Фасоль 22-25 семян

Ранее мы рассказывали, как защитить растения от весенних заморозков.