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Как правильно составить карту огорода

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16 марта, 19:45
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Схематический план и разбивка участка поможет получить лучший урожай с огорода.
Как составить карту огорода
Как составить карту огорода / Фото: Unsplash

Перед тем как приступать к посадке растений в почву, очень полезно сделать карту огорода . Это достаточно творческий процесс: вы, как художник, сначала рисуете эскиз, а затем уже насыщаете свою картину красками.

Заранее продуманный огород выглядит более гармонично, чем высаженный по ходу, и к тому же помогает избежать многих ошибок .

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Как составить карту огорода: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Севооборот

Карта огорода поможет вам соблюдать правила севооборота. Этот процесс представляет собой чередование огородных культур на участке. За счет правильно спланированной высадки и смены участков можно получить хороший урожай и сберечь растения от истощения. Главное – сохранить свой первоначальный план , а затем каждый год сверяться с ним, чтобы в нужном порядке менять растения.

  • Лайфхак 2. Соседство

Как составить карту огорода / Фото: unsplash
Как составить карту огорода / Фото: unsplash

Удобнее всего для начала на листе бумаги сделать схематический набросок, причем карандашом, а уже потом навести его более ярко. Создавая план, вы по ходу сможете легко его корректировать. К тому же у вас будет возможность более тщательно подобрать соседство растений , ведь не все уживаются друг с другом.

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  • Лайфхак 3. Схема

Как составить карту огорода / Фото: pinterest
Как составить карту огорода / Фото: pinterest

Карта огорода позволит понять, сколько земли у вас для посадки овощей . Измерьте свои грядки и нарисуйте план в уменьшенном масштабе с соблюдением пропорций. Высокие грядки также включите в план.

  • Лайфхак 4. Сроки посева

Проверьте сроки посева выбранных семян и сроки уборки урожая. Ведь растения отличаются по своему вегетационному периоду . Одни вы успеете посадить дважды, пока другие вызреют всего один раз. Также эта информация пригодится, если вы за один сезон несколько раз используете грядки под разные культуры.

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  • Лайфхак 5. Солнце

Как составить карту огорода / Фото: unsplash
Как составить карту огорода / Фото: unsplash

Очень важно понаблюдать в течение дня, какие участки на огороде освещены солнцем и насколько интенсивно. Это поможет выбрать оптимальное место для светолюбивых растений и тех, которые больше предпочитают тень. И не забудьте про деревья по соседству, которые летом покроются густой листвой.

  • Лайфхак 6. Количество семян

Чтобы рационально использовать грядки, вам будет полезна информация, сколько растений поместится на одном квадратном метре земли .

Культура

Количество семян/саженцев

Баклажан

5-6 саженцев

Бобы

12-18 семян

Горох

40-60 семян

Кукуруза

8-10 семян

Кабачок

1-2 саженца

Капуста белокочанная

2-4 саженца

Капуста цветная

5-6 саженцев

Морковь

100-150 семян

Огурец

10-20 семян

Перец сладкий

6-8 саженцев

Петрушка

80-120 семян

Помидоры

4-6 саженцев

Редис

120-150 семян

Редька

40-70 семян

Репа

40-50 семян

Салат

60-100 семян

Свекла

40-60 семян

Тыква

1 саженец

Укроп

150-300 семян

Фасоль

22-25 семян

Ранее мы рассказывали, как защитить растения от весенних заморозков.

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