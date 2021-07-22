Как заморозить баклажаны на зиму: ТОП-5 способов

Как заморозить баклажаны / Фото: Depositphotos
Не знаете, куда пристроить богатый урожай синеньких? Если вам уже надоело делать разнообразную икру из баклажанов, а также рулетики или рагу, заморозьте их на зиму. Позже баклажаны можно будет использовать для приготовления вкусных домашних блюд.
Перед замораживанием овощи лучше предать тепловой обработке. А вот сырые баклажаны морозить не стоит, иначе они будут горчить.
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Как заморозить баклажаны на зиму свежими
1. Вскипятить в кастрюле воду, хорошо ее посолить и влить столовую ложку лимонного сока.
2. Добавить нарезанные средними кусочками овощи и отварить их в течение 5 минут.
Замороженные баклажаны кусочками / Фото: Depositphotos
3. С помощью шумовки вынуть кусочки баклажанов и сразу же опустить их в миску с ледяной водой.
4. Достать, просушить и выложить на противень в один слой.
5. Заморозить, затем переложить в контейнеры или пакеты и хранить в морозилке.
Как заморозить печеные баклажаны на зиму
1. Смазать растительным маслом противень или форму для выпечки.
2. Выложить нарезанные баклажаны в один слой и запекать 30 минут при температуре 180 C.
3. После этого переложить овощи на бумажное полотенце и просушить.
4. Затем выложить баклажаны на поднос, плоское блюдо или разделочную доску.
5. Убрать в морозильную камеру на час, чтобы овощи замерзли.
6. После этого пересыпать их в пакеты с застежкой или контейнеры.
Как приготовить замороженные баклажаны жареные
1. Выложить нарезанные кружочками или кубиками баклажаны в один слой на сковороду с разогретым растительным маслом. Если овощей много, нужно готовить их партиями.
Замороженные баклажаны нужно хранить в пакетах или контейнерах / Фото: Depositphotos
2. Жарить на среднем огне по несколько минут с каждой стороны, чтобы баклажаны подрумянились.
3. Переложить обжаренные овощи на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
4. Затем выложить баклажаны на поднос или противень и отправить в морозильную камеру на несколько часов.
5. Рассортировать кусочки овощей в пакеты или лотки и хранить в морозилке.
Как на зиму заморозить баклажаны тушеные
1. Разогреть немного растительного масла в сотейнике.
2. Добавить нарезанные кубиками баклажаны и тушить их до готовности, периодически помешивая.
3. Посолить и поперчить по желанию.
Тушеные баклажаны на зиму / Фото: Depositphotos
4. Снять овощи с плиты и полностью остудить.
5. Переложить баклажаны в контейнер или пакет для хранения и убрать в морозилку.
Как приготовить замороженный баклажан целиком
1. Не очищая овощ от кожуры, протушить его целиком в мультиварке, запечь на гриле или отварить.
2. Дать баклажану остыть и промокнуть его бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
3. Каждый овощ завернуть в несколько слоев пищевой пленки и отправить на хранение в морозилку.
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