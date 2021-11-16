Как заправлять джинсы в обувь / Фото: Коллаж: Сегодня

Модные и любимые джинсы, заправленные в обувь – один из наиболее практичных фэшн-приемов, как одеваться в холодный сезон. Ноги чувствуют себя полностью защищенными, ходить намного теплее, и ветер не гуляет в штанинах.

Как сделать это правильно, чтобы джинсы не терли ноги и не выбивались наружу при движении, читайте в наших лайфхаках.

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Заправлять джинсы в ботинки или сапоги приемлемо не только для женщин, но и для мужчин. Это смотрится хорошо в спортивном стиле или когда в одежде присутствует настроение милитари.

Как заправлять джинсы в обувь: лайфхаки

Лайфхак 1. Носки

Как заправлять джинсы в обувь / Фото: unsplash

Заправьте джинсы в носки, которые по высоте не выходят за край обуви и остаются незаметными. А затем надевайте сапоги. Такой способ позволяет легко всунуть ногу и оставить джинсы на месте даже в высоких сапогах или в обуви без застежки .

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Лайфхак 2. Еще одни носки

Как заправлять джинсы в обувь / Фото: unsplash

В том случае, когда у вас широкие джинсы или же они сшиты из грубой ткани, есть риск, что они будут натирать ноги. Чтобы этого не произошло, оставьте носок на месте, а вот поверх штанины наденьте второй носок – более тонкий, к примеру, капроновый. И нога останется защищенной, и брюки будут зафиксированы.

Лайфхак 3. И снова носки

Как заправлять джинсы в обувь / Фото: unsplash

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Но на этот раз нарочито высокие, выступающие за край ботинка и надежно удерживающие даже самые непослушные и короткие штанины. Такой лук вполне уместен в спортивном стиле одежды.

Лайфхак 4. Резинки

Как заправлять джинсы в обувь / Фото: unsplash

В роли фиксатора штанин вместо носка может выступать обыкновенная резинка. Натяните ее поверх брючин и надевайте обувь. Важно, чтобы резинка не болталась свободно, а держала ткань. Но также следите, чтобы она не была слишком тугой и не пережимала ногу.

Лайфхак 5. Складки

Как заправлять джинсы в обувь / Фото: unsplash

Ослабьте шнурование, чтобы нога свободно прошла в обувь. Край брюк расправьте таким образом, чтобы получить ровную складку, и заверните ее плотно вокруг ноги . Складу удобнее делать по задней внутренней стороне ноги, но также можно и вывести ее наперед. Затем плотно зашнуруйте ботинок до самого верха или застегните змейку. Такой метод заправки широких джинсов подойдет для обуви с застежкой, но в том случае, если она не слишком туго сидит на ноге, иначе может давить.

Лайфхак 6. Подворачивание

Как заправлять джинсы в обувь / Фото: unsplash

Таким методом удобно заправлять в высокие ботинки или сапоги удлиненные брюки. Перед тем как надевать обувь, штаны нужно подвернуть 1-2 раза , чтобы складка ткани проходила выше щиколотки. Так она не будет натирать. Сделайте напуск поверх обуви, и тогда при ходьбе джинсы не будут выныривать наружу.

Лайфхак 7. Джоггеры

Как заправлять джинсы в обувь / Фото: unsplash

Джинсы с резинкой внизу на уровне щиколотки – хорошее решение проблемы, как их заправить в сапоги или ботинки. Резинка удерживает брюки на нужном месте, и они не выскакивают наружу.

Лайфхак 8. Штрипки

Как заправлять джинсы в обувь / Фото: unsplash

Принцип комбидресса очень удобен и в случае с брюками. Тесьма в виде петли, пришитая к нижнему краю штанины, или же покрой брюк, когда их нижняя часть соединяется под стопой в виде широкой ленты, физически не даст джинсам выдернуться из обуви. Штрипки надежно держат джинсы на ноге. Кстати, вы можете сами пришить на тесемку или резинку пуговицы, а на край джинсов – незаметные петельки. А в случае необходимости просто пристегнуть штрипки к штанам.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить джинсы: подробные лайфхаки с фото.