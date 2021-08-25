Как правильно хранить джинсы: подробные лайфхаки с фото

Популярные и модные брюки требуют определенной сноровки при складывании, чтобы они не занимали много места и лучше сохранились.

Как складывать джинсы / Фото: Коллаж: Сегодня

У всех современных людей наверняка есть джинсы, и далеко не одна пара. Это модная, практичная, удобная одежда. Но в то же время тяжелая, громоздкая и может занимать много места в шкафу. А при неправильном хранении деним имеет свойство заламываться и затираться не там, где нужно.

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Как правильно складывать джинсы, чтобы их не испортить и при этом они не занимали все пространство на полке? Читайте наши лайфхаки.

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Как складывать джинсы: лайфхаки

Лайфхак 1. Вешалка

Как сложить джинсы / Фото: Unsplash

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Лучший способ хранения джинсов – это вешалка, на которой они не помнутся Достаточно лишь зацепить петельками за специальные крючки на вешалке и отправить брюки в шкаф. Минус этого способа в том, что потребуется место в высоком шкафу.

Лайфхак 2. Перекладина

Как сложить джинсы / Фото: Unsplash

Если свободного места во всю длину джинсов в вашем шкафу не наблюдается, можно перекинуть брюки через горизонтальную планку. Главное, чтобы она была широкой – тогда штаны не заломятся посередине.

Лайфхак 3. Метод Мари Кондо

Как сложить джинсы / Фото: Pinterest

1. Загните шаговый треугольник.

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Как сложить джинсы / Фото: Pinterest

2. Сложите джинсы пополам, чуть-чуть недотягивая низ штанин до пояса.

Как сложить джинсы / Фото: Pinterest

3. Затем еще сложите джинсы втрое.

Лайфхак 4. Способ кармашек

Как сложить джинсы / Фото: Pinterest

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1. Загните треугольник и заверните верхнюю часть, до какого размера вы хотите сложить джинсы.

Как сложить джинсы / Фото: Pinterest

2. Сложите нижнюю часть вдвое.

Как сложить джинсы / Фото: Pinterest

3. А затем вложите нижнюю часть в образованный верхний кармашек.

Лайфхак 5. Способ рулон

Как сложить джинсы / Фото: Pinterest

Загните вверху шаговый треугольник, а нижнюю часть скрутите рулоном.

Лайфхак 6. Способ для чемодана

Как сложить джинсы / Фото: Pinterest

1. Верхнюю штанину отогните в сторону под прямым углом.

Как сложить джинсы / Фото: Pinterest

2. Скрутите джинсы до конца.

Как сложить джинсы / Фото: Pinterest

3. Наденьте отогнутую штанину сверху на рулон.

Лайфхак 7. Простой способ

Как сложить джинсы / Фото: Pinterest

1. Обе штанины сложите вдвое.

Как сложить джинсы / Фото: Pinterest

2. Загните их еще раз вдвое.

Как сложить джинсы / Фото: Pinterest

3. А затем сложите их друг на друга.

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