Какие комнатные цветы приносят в дом счастье и любовь: фото

Какие цветы приносят в дом любовь / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Люди издавна верили, что растения способны осчастливить своего хозяина, принести богатство и удачу, любовь и счастье .

Если есть такая возможность, то можно проверить ее на себе, а уже потом решать, стоит ли разочаровываться в этой особенности цветов и развенчивать мифы о них.

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Какие растения принесут любовь

1. Лидером в привлечении любовной энергетики в женский дом называют спатифиллум или женское счастье. Кажется, что этот нежный белый цветок специально придуман природой для одиноких девушек и женщин, мечтающих найти свою половинку.

Спатифиллум / Фото: Pexels

А все благодаря древней греческой легенде. Счастливая богиня Астарта выходя замуж, передала спатифиллуму свой магический дар приносить любовь, а затем подарила этот цветок незамужней девушке. Та в свою очередь на свадьбе подарила заветное растение своим подругам. Получился отличный ритуал, согласитесь.

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2. У мужчин также есть свой талисман, приносящий счастье в любви – это антуриум . Ярко-алый красавец символизирует мужественность, надежность и без труда помогает привлечь суженую для своего хозяина.

Антуриум / Фото: Unsplash

Влюбленные часто ставят эти цветы рядом для укрепления семейного счастья. Но вот ухаживать за ними нужно по-разному. Изнеженный спатифиллум уютнее чувствует себя в тени, тогда как антуриум расцветает только на солнце. Оба растения любят опрыскивание и не терпят обильного полива.

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3. Следующий спасатель любви – красивейший цветок с экзотическим названием узамбарская фиалка , или сенполия. Фиалки предпочитают тщательный уход, им нужно много света, они не терпят слишком жесткую воду. Но несмотря на все капризы, фиалка очень популярна.

Сенполия /Фото: pixabay

Это растение помогает поддерживать мир в семье, нейтрализует ссоры и символизирует вечную любовь.

4. Не менее известное растение любви и счастья – китайская роза , гибискус с крупными и красивыми цветами граммофонами. Этому тропическому растению нужно тепло, но не более 35 градусов.

Гибискус /Фото: pixabay

У тех, кто завел себе гибискус, есть все шансы приобрести страстную и незабываемую любовь.

5. Мирт – вечнозеленый кустарник с мелкими белыми цветами обладает целебными свойствами, ведь в переводе с греческого означает "бальзам".

Мирт /Фото: pixabay

Люди издавна подметили, что мирт делает семью удачливой, принося в нее счастье и мир. Потому его даже принято дарить новобрачным.

6. Следующий волшебный цветок – это аихризон , который также называют деревом любви и счастья. У этого растения своеобразные листья, похожие по форме на сердечки.

Аихризон /Фото: pixabay

Так что его связывают с любовью и считают, что аихризон способен подарить счастье своему владельцу.

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