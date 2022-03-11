Какой ты герой Украины по знаку зодиака

Какой ты украинский герой по знаку зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Хотите поднять боевой дух, отвлечься от военных новостей и узнать, как звезды могут повлиять на характер и склонности каждого знака зодиака? На кого из настоящих украинских героев похожи именно вы? Читайте характеристику отважных воинов по гороскопу для каждого знака.

Гороскоп героев для всех знаков зодиака

Овен

Овен отличается своим пылким боевым характером и необыкновенной напористостью. Он мужественный, откровенный, целеустремленный. При этом Овна практически невозможно сбить с намеченного курса, примерно так же, как и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу .

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Телец

Совершенно не важно, где творится беззаконие – Телец отреагирует на него своей неподкупностью, принципиальностью и ринется отстаивать справедливость, подобно канадскому снайперу Вали , который до этого воевал в Ираке и Афганистане, а в тяжелые времена приехал в Украину, чтобы пресечь вторжение России.

Близнецы

Близнецам свойственно быть лояльными, легко общаться и находить компромиссы. Их отличает изобретательность и ум, что помогает достичь профессиональных высот. Но даже такие дипломаты зодиакального круга способны настоять на своем и не уступить своих интересов, подобно главе правящей фракции Давиду Арахамии .

Рак

Главный девиз Рака – неуклонно двигаться к своей цели, невзирая на препятствия. Посмотрите на знаменитого украинского боксера и киевского мэра – Виталий Кличко . Это образец непобедимости и настойчивости в любой ситуации – и в спорте, и в бытовых вопросах, и в военное время.

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Лев

Лев – солнечный, яркий, энергичный знак. Он обладает завидным бесстрашием и необыкновенной силой духа, граничащей с безрассудством и отвагой. Лев поистине способен на подвиг ценой своей жизни. Яркий пример – герой Украины Виталий Скакун , подорвавший Генический мост, чтобы остановить продвижение врага.

Дева

Падать духом? Явно не про Деву. Это только на первый взгляд Дева – слишком женственный и утонченный знак зодиака. Она обладает аналитическим умом, практичностью, завидным упорством и прекрасным чувством юмора, что поднимает боевой дух окружающим. Взгляните на Алексея Арестовича – вот с кого можно брать пример.

Весы

Принято считать, что Весы – неуверенный знак. Однако у этих людей необыкновенно развито чувство справедливости, которое не дает мириться со злом во всех его проявлениях. И Весы могут дать отпор, который послужит примером для последователей. Вспомните знаменитую фразу, сказанную патриотом Романом Грибовым вражескому кораблю на острове Змеином.

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Скорпион

По своему темпераменту Скорпион похож на легендарный Призрак Киева . Он непредсказуем и неуловим. Скорпиона отличает сильный и волевой характер, уверенность в себе, решительность и беспощадность к врагам. Уж кто-то, а этот знак преисполнен чувства собственного достоинства и совершенно не потерпит подчинения кому-либо.

Стрелец

Стрелец – это воплощение правопорядка, философии, идеологии. Его позиции и высказывания многим могут показаться резкими, но такой уж это человек – безусловно прямолинейный и справедливый. Его кредо – быть в курсе событий, не отмалчиваться в стороне, принимать активное участие в жизни страны. Пример – советник президента Украины Михаил Подоляк .

Козерог

Козерога отличает настойчивость, амбициозность и предприимчивость. В нем живет отличный организатор и креативщик. Если он овладевает определенной отраслью, то независимо от возраста и статуса, ему нет равных. Примером может стать самый младший министр в украинском политикуме, автор проекта Дія Михаил Федоров .

Водолей

Этот воздушный знак зодиака, типичным представителем которого является ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский , может быть общительным, веселым и непреклонным одновременно. Сложно найти более свободолюбивого человека, чем Водолей. Он не покорится, не сдастся, не пойдет на поводу, если дело касается жизненно важных принципов.

Рыбы

Чувственные и романтичные Рыбы в условиях повышенной опасности способны на настоящий подвиг. Представители этого знака пользуются беспрекословным уважением у окружающих, обладают влиянием и способны повести за собой. Яркий пример – николаевский мэр Виталий Ким . Настоящий герой нашего времени, на которого равняется вся Украина.

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