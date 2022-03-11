Какой ты герой Украины по знаку зодиака

Какой ты украинский герой по знаку зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня
Хотите поднять боевой дух, отвлечься от военных новостей и узнать, как звезды могут повлиять на характер и склонности каждого знака зодиака? На кого из настоящих украинских героев похожи именно вы? Читайте характеристику отважных воинов по гороскопу для каждого знака.
Гороскоп героев для всех знаков зодиака
- Овен
Овен отличается своим пылким боевым характером и необыкновенной напористостью. Он мужественный, откровенный, целеустремленный. При этом Овна практически невозможно сбить с намеченного курса, примерно так же, как и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу .
- Телец
Совершенно не важно, где творится беззаконие – Телец отреагирует на него своей неподкупностью, принципиальностью и ринется отстаивать справедливость, подобно канадскому снайперу Вали , который до этого воевал в Ираке и Афганистане, а в тяжелые времена приехал в Украину, чтобы пресечь вторжение России.
- Близнецы
Близнецам свойственно быть лояльными, легко общаться и находить компромиссы. Их отличает изобретательность и ум, что помогает достичь профессиональных высот. Но даже такие дипломаты зодиакального круга способны настоять на своем и не уступить своих интересов, подобно главе правящей фракции Давиду Арахамии .
- Рак
Главный девиз Рака – неуклонно двигаться к своей цели, невзирая на препятствия. Посмотрите на знаменитого украинского боксера и киевского мэра – Виталий Кличко . Это образец непобедимости и настойчивости в любой ситуации – и в спорте, и в бытовых вопросах, и в военное время.
- Лев
Лев – солнечный, яркий, энергичный знак. Он обладает завидным бесстрашием и необыкновенной силой духа, граничащей с безрассудством и отвагой. Лев поистине способен на подвиг ценой своей жизни. Яркий пример – герой Украины Виталий Скакун , подорвавший Генический мост, чтобы остановить продвижение врага.
- Дева
Падать духом? Явно не про Деву. Это только на первый взгляд Дева – слишком женственный и утонченный знак зодиака. Она обладает аналитическим умом, практичностью, завидным упорством и прекрасным чувством юмора, что поднимает боевой дух окружающим. Взгляните на Алексея Арестовича – вот с кого можно брать пример.
- Весы
Принято считать, что Весы – неуверенный знак. Однако у этих людей необыкновенно развито чувство справедливости, которое не дает мириться со злом во всех его проявлениях. И Весы могут дать отпор, который послужит примером для последователей. Вспомните знаменитую фразу, сказанную патриотом Романом Грибовым вражескому кораблю на острове Змеином.
- Скорпион
По своему темпераменту Скорпион похож на легендарный Призрак Киева . Он непредсказуем и неуловим. Скорпиона отличает сильный и волевой характер, уверенность в себе, решительность и беспощадность к врагам. Уж кто-то, а этот знак преисполнен чувства собственного достоинства и совершенно не потерпит подчинения кому-либо.
- Стрелец
Стрелец – это воплощение правопорядка, философии, идеологии. Его позиции и высказывания многим могут показаться резкими, но такой уж это человек – безусловно прямолинейный и справедливый. Его кредо – быть в курсе событий, не отмалчиваться в стороне, принимать активное участие в жизни страны. Пример – советник президента Украины Михаил Подоляк .
- Козерог
Козерога отличает настойчивость, амбициозность и предприимчивость. В нем живет отличный организатор и креативщик. Если он овладевает определенной отраслью, то независимо от возраста и статуса, ему нет равных. Примером может стать самый младший министр в украинском политикуме, автор проекта Дія Михаил Федоров .
- Водолей
Этот воздушный знак зодиака, типичным представителем которого является ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский , может быть общительным, веселым и непреклонным одновременно. Сложно найти более свободолюбивого человека, чем Водолей. Он не покорится, не сдастся, не пойдет на поводу, если дело касается жизненно важных принципов.
- Рыбы
Чувственные и романтичные Рыбы в условиях повышенной опасности способны на настоящий подвиг. Представители этого знака пользуются беспрекословным уважением у окружающих, обладают влиянием и способны повести за собой. Яркий пример – николаевский мэр Виталий Ким . Настоящий герой нашего времени, на которого равняется вся Украина.
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