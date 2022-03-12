Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три самых смелых знака зодиака: кто ничего не боится

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 марта, 19:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Узнайте, кто по гороскопу считается наиболее смелыми, храбрыми и отважными людьми, которые ничего не боятся.
Самые смелые знаки зодиака
Самые смелые знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram: @prizrakkyiva

В тревожное военное время у многих людей обостряется чувство страха и срабатывает инстинкт самосохранения. Однако есть люди, которые практически ничего не бояться , отважно смотрят в глаза опасности и смело идут по жизни. Оказывается, на эти ощущения влияет не только наш внутренний мир с его установками, а и звезды.

Предлагаем вам узнать, кто из представителей знаков зодиака считается самыми смелыми и отважными, по мнению астрологов.

Реклама

Овен

Природное свойство Овна – сначала сделать, а потом подумать . Он крайне редко способен аргументировать свои поступки, которые свершил абсолютно безрассудно и на "горячую голову". При этом он никогда не признается, что в большинстве случаев в такой опрометчивости виноват сам Овен, и это может сулить ему большие серьезные проблемы.

Лев

Льву нравится рисковать по-крупному. Если в деле Лев почувствовал соперничество или отпор оппонентов, он приложит максимум усилий, чтобы уничтожить своего противника . Лев любит битву и павших в ней. Он никогда не будет отступать, ни на каких условиях, преимущественно из- за своей гордости и достоинства. Лев будет стоять на своем, даже в ущерб себе.

Скорпион

У Скорпиона с самого рождения присутствует экстрим в крови . Он просто не представляет свою жизнь без риска и приключений. Иногда складывается такое впечатление, что он подвергает себя бессмысленному риску. Однако предусмотрительный Скорпион всегда чувствует слабое место соперника. Никогда не уступит в бою и будет биться до последней капли крови.

Реклама

Ранее мы рассказывали, кто какой герой Украины по знаку зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Наши ангелы-хранители

Лейтенант Украинец Владислав - 22-летний командир взвода мотопехотного батальона "Полесье". Боец сумел эффективно прикрыть отход побратимов при наступлении врага, чем спас сотни жизней. О гибели Украинца сообщили во время прорыва на Антоновском мосту Херсонской области. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Капитан Силивакин Ростислав - командир механизированного батальона 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр". За успешные боевые действия с превосходящими силами противника, освобождение украинских городов и сел Сумщины награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.
Слава Україні!
Лунный календарь на неделю
7 — 13 марта
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в марте
Лунный календарь
Что нужно делать?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять