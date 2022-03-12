Три самых смелых знака зодиака: кто ничего не боится

Узнайте, кто по гороскопу считается наиболее смелыми, храбрыми и отважными людьми, которые ничего не боятся.

Самые смелые знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram: @prizrakkyiva

В тревожное военное время у многих людей обостряется чувство страха и срабатывает инстинкт самосохранения. Однако есть люди, которые практически ничего не бояться , отважно смотрят в глаза опасности и смело идут по жизни. Оказывается, на эти ощущения влияет не только наш внутренний мир с его установками, а и звезды.

Предлагаем вам узнать, кто из представителей знаков зодиака считается самыми смелыми и отважными, по мнению астрологов.

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Овен

Природное свойство Овна – сначала сделать, а потом подумать . Он крайне редко способен аргументировать свои поступки, которые свершил абсолютно безрассудно и на "горячую голову". При этом он никогда не признается, что в большинстве случаев в такой опрометчивости виноват сам Овен, и это может сулить ему большие серьезные проблемы.

Лев

Льву нравится рисковать по-крупному. Если в деле Лев почувствовал соперничество или отпор оппонентов, он приложит максимум усилий, чтобы уничтожить своего противника . Лев любит битву и павших в ней. Он никогда не будет отступать, ни на каких условиях, преимущественно из- за своей гордости и достоинства. Лев будет стоять на своем, даже в ущерб себе.

Скорпион

У Скорпиона с самого рождения присутствует экстрим в крови . Он просто не представляет свою жизнь без риска и приключений. Иногда складывается такое впечатление, что он подвергает себя бессмысленному риску. Однако предусмотрительный Скорпион всегда чувствует слабое место соперника. Никогда не уступит в бою и будет биться до последней капли крови.

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