Сегодня пятница 13-е: особенности самого страшного дня

Пятница 13-е: почему все так боятся этого дня / Фото: Unsplash

Этот день многих людей повергает в мистический трепет, даже тех, кто не считают себя излишне суеверными. Почему-то же такое сочетание числа и дня недели издавна считается самым неприятным временем, наполненным опасностями, неприятностями, неудачами и страхами. Чем примечательна пятница, 13 августа, и какие суеверия связаны с этим днем, узнайте в нашей статье.

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Пятница 13-е: почему все так боятся этого дня

Пятница 13 / Фото: Pinterest

Мы так привыкли к страхам, связанным с этим мистическим днем, что уже не задумываемся, откуда они взялись. Тем не менее существует не одна, а несколько версий, почему с этим днем связаны разные неприятности.

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Страх перед пятницей 13-м далеко не нов. Наибольшую массовость он получил в начале ХХ века. Нумерологи, исследуя число 13, приписывали ему магическую силу и негативные свойства. Об этом свидетельствует теория о гармонии чисел Пифагора, наделяющая число 13 страхами, пессимизмом и неуверенностью в себе.

По другой версии несчастливость числа 13 объяснялась негативным отношением к нему православия. В церкви число 13 считается сатанинским. На Тайной Вечере с Иисусом Христом предатель Иуда оказался именно тринадцатым человеком. Также в христианстве сильно убеждение, что Сатана был 13-м ангелом.

Тайная вечеря

Страх перед пятницей 13-м усугубился еще и тем, что в этот день недели был казнен Иисус Христос.

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По народным поверьям, в пятницу 13-го на шабаш слетаются 12 ведьм, а последним появляется сам Сатана. Этим объясняется название "чертова дюжина".

Боязнь пятницы 13-го имеет и исторические корни

Если отвлечься от церковных канонов и народных примет, то немало печальных исторических событий также говорят не в пользу этого дня. К примеру, разгром ордена тамплиеров в пятницу 13-го долго наводил ужас на Европу.

В пятницу 13-го произошло крушение крупнейшей шхуны "Томас У. Лоусон", названной по имени автора книги "Пятница, тринадцатое".

Шхуна Томас У. Лоусон / Фото: Pinterest

В такой же несчастливый день умер австрийский композитор Арнольд Шенберг, который к тому же страдал трискайдекафобией.

Смотрите видео, что важно знать о пятнице 13-е:

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