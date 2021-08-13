Сегодня пятница 13-е: особенности самого страшного дня

Пятница 13-е: почему все так боятся этого дня / Фото: Unsplash
Этот день многих людей повергает в мистический трепет, даже тех, кто не считают себя излишне суеверными. Почему-то же такое сочетание числа и дня недели издавна считается самым неприятным временем, наполненным опасностями, неприятностями, неудачами и страхами. Чем примечательна пятница, 13 августа, и какие суеверия связаны с этим днем, узнайте в нашей статье.
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Пятница 13-е: почему все так боятся этого дня
Мы так привыкли к страхам, связанным с этим мистическим днем, что уже не задумываемся, откуда они взялись. Тем не менее существует не одна, а несколько версий, почему с этим днем связаны разные неприятности.
Страх перед пятницей 13-м далеко не нов. Наибольшую массовость он получил в начале ХХ века. Нумерологи, исследуя число 13, приписывали ему магическую силу и негативные свойства. Об этом свидетельствует теория о гармонии чисел Пифагора, наделяющая число 13 страхами, пессимизмом и неуверенностью в себе.
По другой версии несчастливость числа 13 объяснялась негативным отношением к нему православия. В церкви число 13 считается сатанинским. На Тайной Вечере с Иисусом Христом предатель Иуда оказался именно тринадцатым человеком. Также в христианстве сильно убеждение, что Сатана был 13-м ангелом.
Страх перед пятницей 13-м усугубился еще и тем, что в этот день недели был казнен Иисус Христос.
По народным поверьям, в пятницу 13-го на шабаш слетаются 12 ведьм, а последним появляется сам Сатана. Этим объясняется название "чертова дюжина".
Боязнь пятницы 13-го имеет и исторические корни
Если отвлечься от церковных канонов и народных примет, то немало печальных исторических событий также говорят не в пользу этого дня. К примеру, разгром ордена тамплиеров в пятницу 13-го долго наводил ужас на Европу.
В пятницу 13-го произошло крушение крупнейшей шхуны "Томас У. Лоусон", названной по имени автора книги "Пятница, тринадцатое".
В такой же несчастливый день умер австрийский композитор Арнольд Шенберг, который к тому же страдал трискайдекафобией.
Смотрите видео, что важно знать о пятнице 13-е:
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