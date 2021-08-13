Сьогодні п'ятниця 13-те: особливості найстрашнішого дня

П'ятниця 13-те: чому всі так бояться цього дня / Фото: Unsplash

Цей день багатьох людей повергає в містичний трепет, навіть тих, хто не вважають себе надмірно забобонними. Чому ж таке поєднання числа і дня тижня здавна вважається найнеприємнішим часом, наповненим небезпеками, неприємностями, невдачами і страхами. Чим примітна п'ятниця, 13 серпня, і які забобони пов'язані з цим днем, дізнайтеся в нашій статті.

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П'ятниця 13-те: чому всі так бояться цього дня

П'ятниця 13 / Фото: Pinterest

Ми так звикли до страхів, пов'язаних з цим містичним днем, що вже не замислюємося, звідки вони взялися. Проте існує не одна, а кілька версій, чому з цим вдень пов'язані різні неприємності.

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Страх перед п'ятницею 13-м далеко не новий. Найбільшу масовість він отримав на початку ХХ століття. Нумерологи, досліджуючи число 13, приписували йому магічну силу і негативні властивості. Про це свідчить теорія про гармонію чисел Піфагора, що наділяє число 13 страхами, песимізмом і невпевненістю в собі.

За іншою версією нещасливість числа 13 пояснювалася негативним ставленням до нього православ'я. У церкві число 13 вважається сатанинським. На Тайній Вечері з Ісусом Христом зрадник Юда виявився саме тринадцятою людиною. Також в християнстві сильне переконання, що Сатана був 13-м ангелом.

Таємна вечеря

Страх перед п'ятницею 13-м збільшився ще й тим, що цього дня тижня був страчений Ісус Христос.

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За народними повір'ями, в п'ятницю 13-го на шабаш злітаються 12 відьом, а останнім з'являється сам Сатана. Цим пояснюється назва "чортова дюжина".

Боязнь п'ятниці 13-го має і історичне коріння

Якщо відволіктися від церковних канонів і народних прикмет, то чимало сумних історичних подій також говорять не на користь цього дня. Наприклад, розгром ордена тамплієрів у п'ятницю 13-го довго наводив жах на Європу.

У п'ятницю 13-го сталася аварія найбільшої шхуни "Томас У. Лоусон", названої на честь автора книги "П'ятниця, тринадцяте".

Шхуна Томас У. Лоусон / Фото: Pinterest

Такого ж нещасливого дня помер австрійський композитор Арнольд Шенберг, який до того ж страждав на трискайдекафобію.

Дивіться відео, що важливо знати про п'ятницю 13-те:

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