Когда День Конституции-2022 в Украине: точная дата

Когда отмечается День Конституции Украины / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня
Один из самых главных государственных праздников июня – это День Конституции Украины . Когда мы будем отмечать его в нынешнем году, будет ли он выходным, что это за праздник и какая у него история, узнайте в нашей статье.
День Конституции Украины: дата в 2022 году
Ежегодно День Конституции украинцы отмечается 28 июня . В 2022 году праздник выпадает на вторник .
Это официальный государственный праздник и выходной день в Украине.
Однако в нынешнем году в связи с продлением военного положениядополнительные выходные отменяются . Соответствующие нормативы указаны в статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
В частности, данный закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни .
День Конституции Украины: история и значение
День Конституции был организован в честь принятия основополагающего документа высшей юридической силы в Украине. Конституция Украины – это основной закон страны.
28 июня 1996 года Верховная Рада, проработав всю ночь, приняла Конституцию Украины. Это произошло на пятый год после обретения Украиной независимости в 1991 году.
Примечательно, что Украина стала последней из бывших советских стран, которая приняла собственную Конституцию после провозглашения своей независимости.
Конституция утвердила правовые основы независимой Украины во всех сферах жизни государства и человека, суверенитета и территориальной целостности, стала важным шагом в обеспечении прав граждан, а также содействовала дальнейшему повышению международного авторитета Украины в мире.
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