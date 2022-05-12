Какова дата окончания войны в Украине: прогноз ведического астролога

Согласно предсказанию астролога Алакха Ниранжана, сложная ситуация для Украины продлится еще не один год

Когда закончится война в Украине - предсказывает астролог Алакх Ниранжан / Фото: Depositphotos, facebook, коллаж Сегодня / Фото: depositphotos.com

Ведический астролог Алакх Ниранжан изучил гороскоп для Украины и России и предоставил информацию о том, что нас ждет в будущем, закончится ли война , в какие периоды будет затишье и ослабление боевых действий.

Что касается России и Украины, астролог высказал свое видение:

Реклама

Кармически это молодые страны, и они находятся в поиске своего предназначения. Первый толчок судьбы для этого был в 2014 году. К сожалению, этот толчок ни к чему не привел, никакие выводы не были сделаны обеими странами. В результате сейчас подошло время гораздо более серьезного столкновения. Если после него страны не сделают выводы и не определят свое предназначение, то следующее столкновение будет для них последним. Так работает карма: дается только две возможности, а третья – это уже финал.

Самым опасным моментом в период с 2022-го по 2023 год Алакх Ниранжан назвал конец февраля 2022 года, который ранее уже был предсказан. В этот период произошло серьезное соединение, включающее Сатурн и Марс, что спровоцировало вероятность войны.

Кармически очень большое событие произошло в начале апреля, 12-го числа – Юпитер перешел в Рыбы. Это очень серьезный показатель гармонизации всего, что происходит в мире. Начиная с этого момента постепенно напряжение будет рассасываться во всех сферах.

Астролог поделился своими наблюдениями:

Из Рыб Юпитер в карте Украины делает аспект на восьмой дом и дает некую защиту в области последствий войны, благодаря чему Украина начала менять правила игры. России пришлось оставить многие свои позиции и сейчас достаточно сложно продвигаться вперед. Фронт уменьшился раза в три для Украины после того, как Юпитер занял положение в Рыбах.

Как надолго может затянуться война? По его мнению, есть вероятность прекращения боевых действий уже в июне текущего года. Соединение планет Юпитер-Венера-Марс даст много причин для беспокойства. Но вот осенью снова есть вероятность эскалации конфликта, и обострение войны в Украине будет к концу осени.

Реклама

Новые испытания начнутся с 8 сентября 2022 года и будут длиться по 1 февраля 2023 года. Россия может попытаться начать новую фазу войны и бросит все силы против Украины.

По мнению астролога, к лету 2023 года у Украины получится победить Россию в развязанной войне. Тяжелое время продлится до мая 2024 года, однако в этот период боевых действий уже не предвидится. Затем перед Украиной откроются новые перспективы, которые принесут смену элит.

Ранее мы публиковали прогноз астролога о том, когда закончится война и что будет с Россией. Также узнайте, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022.